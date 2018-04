Diputada Hernando e interpelación a Santelices: Nos molesta que se pase a llevar la ley

La diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, se refirió a la propuesta de interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, por el reglamento de Ley de Aborto referido a la objeción de conciencia.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, la diputada sostuvo que “lo que nos molesta es que se est√° pasando a llevar una ley que cost√≥ bastante tiempo sacarla, que fue objeto de muchas audiencias y revisiones para que hoy se le pretenda vulnerar en su esp√≠ritu a trav√©s de un decreto administrativo”.

Adem√°s, agreg√≥ que “eso nos parece que no es la manera y que no es leg√≠timo que se haga de esa manera dictatorial, y vamos a defender aquellas conquistas que nosotros consideremos que hay que defender, yo puedo no estar conforme con la totalidad de la ley o la forma, pero la voy a defender de la manera que podamos”.

Para la diputada los acuerdos nacionales no representarían dificultad mientras signifiquen unión.

“Toda la oposici√≥n pudo hacer acuerdos (…) Los presidentes DC de las comisiones respectivas contaron con los votos del Partido Comunista, de la misma manera como se cont√≥ con los votos del Frente Amplio y todo el conglomerado”, dijo.

