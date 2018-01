Acuerdo entre SQM y Corfo disipa temores por liderazgo de Chile en el mercado del litio

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 03:38 · Actualizado a las 03:39

El Salar de Atacama corrió el riesgo de no ser explotado por cerca de ocho años, debido a la pugna entre SQM y Corfo, pues la minera no metálica cumpliría su cuota de extracción de litio en los próximos años, de no alcanzar un acuerdo con la agencia estatal.

Sin embargo, los temores de que Chile siga perdiendo el liderazgo en la explotación del mineral finalmente se disiparon. Esto, debido a que ambas partes llegaron a un acuerdo, tras años de disputa, el que contempla que Julio Ponce Lerou, el exyerno de Augusto Pinochet, deje el control de la compañía.

Fueron más de cuatro años de arbitraje en el que se enfrentaron la Corfo y SQM por el contrato de arrendamiento del salar de Atacama. La agencia estatal acusaba a la minera no metálica de dañar la integridad de dicho terreno, de no pagar las rentas al Estado y de impedir una licitación competitiva.

Finalmente, la paz se selló ante el juez Héctor Humeres en la Cámara de Comercio de Santiago con la firma del acuerdo esbozado a mediados de diciembre pasado, el que considera como uno de sus puntos centrales la principal exigencia que tenía el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Eduardo Bitrán: los cambios al gobierno corporativo de la compañía y que Julio Ponce Lerou perdiera el control de ésta.

El documento estipula que, bajo autorización de la Comisión de Energía Nuclear, SQM tendrá derecho a explotar hasta fines de 2030 un tope de 349.553 toneladas de litio metálico equivalente, adicionales al remanente aproximado de 64.816 toneladas de litio metálico equivalentes de las toneladas autorizadas originalmente.

Bitrán aseguró que Chile superará el 45% de la oferta mundial de mineral y que ello implicará, considerando el pacto con Albemarle, recursos adicionales para el Estado, la región de Antofagasta y la comunidad por US$ 12 mil millones.

Además, el nuevo acuerdo abre la posibilidad para explotar el salar de Maricunga, en el que Corfo tiene propiedad, pero no la escala suficiente para operar. Ahí, Codelco podría entrar en el proceso, en caso de que la agencia estatal solicite a SQM la evaluación de un proyecto en dicho yacimiento.

Con todo, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, asumiría la presidencia de SQM en reemplazo del hermano de Julio Ponce Lerou, Eugenio Ponce Lerou.

El gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, aseguró que “es un buen acuerdo para ambas partes, SQM va a realizar un importante esfuerzo económico en los primeros años, con altos pagos de arrendamientos e inversiones en capacidad de producción”.

En breves declaraciones a Radio Bío Bío, Rafael Guilisasti, presidente de la sociedades Cascada, a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM, se mostró satisfecho con el acuerdo.

Sin embargo, no todos quedaron contentos. Ana Ramos, presidenta del Consejo del Pueblo Atacameño, que representa a 18 comunidades de la zona, se mostró crítica de la gestión de Bitrán, en una manifestación que realizaron en las inmediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago.