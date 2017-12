Revelan doloroso duelo de familia de Felipe Camiroaga en demanda contra el Estado

Domingo 31 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:20 · Actualizado a las 12:27

Una serie de testimonios fueron revelados este domingo, como parte de la demanda contra el Estado que interpuso la familia del fallecido animador de Televisión Nacional, Felipe Camiroaga.

Seis años han pasado desde el mortal viaje a Juan Fernández del CASA 212, que costó la vida a 21 personas, incluyendo al popular animador y al periodista Roberto Bruce, el empresario Felipe Cubillos, entre otros.

El caso nuevamente reflotó luego que se abriera la etapa testimonial por la demanda al Estado de $960 millones que la familia Camiroaga interpuso en el 10° Juzgado Civil de Santiago, según publica La Tercera.

Lee también: Capítulo de “12 días…” sobre la muerte de Felipe Camiroaga hizo llorar a televidentes

Se trata de los testimonios de la deportista Alexandra Bradbury y del periodista Mauricio Bustamente, entre otros cercanos, quienes relatan lo complejo que ha sido para la familia superar la trágica muerte del reconocido animador, especialmente para su padre, Jorge Camiroaga Puch.

“En algunas oportunidades entra al baño de su departamento, toma su teléfono y marca el número celular de Felipe. Luego llora”, relata Bustamante.

Lee también: Carolina de Moras revela que casi fue parte del viaje donde murió Felipe Camiroaga

El excompañero del matinal, se hizo muy cercano al hombre de 80 años, luego de un particular encuentro en la Clínica Alemana.

“Quise estrechar mi relación con él, ya que un día me lo encontré en urgencia de la Clínica Alemana, entré a saludarlo, me abrazó y me pidió que no lo dejase solo, estaba con un dolor de garganta, yo diría que disfónico, él entró al box y lo esperé”, cuenta el periodista.

“El doctor me dijo que lo que tenía era pena”, aseguró Bustamante.

Pero el padre no ha sido el único que ha tenido que lidiar con la pena, sino que también sus hermanos han debido superar el trauma que les generó la forma en la que murió Felipe.

Según cuenta Alexandra Bradbury, “Sole (su hermana) tuvo que ir a identificarlo y sufrió mucho; pasó meses o años sin poder dormir bien, tanto ella (Sole) como Francisco (hermano) y Jorge están completamente traumados por la forma en que murió Felipe, se fueron enterando de todo por la televisión de una forma bastante pública y también tuvieron que hacer su luto público, me parece que no se van a recuperar nunca del trauma de saber que Felipe pasó sus últimos momentos de esa forma y cómo murió”.

A su vez, la sicóloga de Francisco asevera que “Felipe cubría todas las funciones económicas y emocionales de todos sus hermanos, incluido su padre (…). La familia quedó descabezada, totalmente como huérfanos”.

Esto último es refrendado por una expolola del animador, que asegura que “la familia quedó destruida, porque Felipe tenía un rol fundamental, era una familia donde no existía la madre y él fue quien asumió ese papel en la casa”.

“Nuestra vida cambió por completo con la muerte de Felipe (…); nos reunía a cada momento, conversábamos diariamente, pasábamos las fiestas juntos, celebrábamos los cumpleaños y disfrutábamos juntos la naturaleza”, asegura la familia en el texto judicial.