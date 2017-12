¿De escala en China?: chilenos podrán recorrer el gigante asiático sin visa

A partir de este jueves, los chilenos que se encuentren de escala en China podrán recorrer sin visa partes del gigante asiático por un periodo de seis días.

El Diario del Pueblo de China, en su cuenta oficial de Twitter, confirmó la medida que también beneficiará a los ciudadanos de otros 52 países para que visiten Beijing, Tianjin y la Provincia de Hebei sin necesidad de obtener el documento.

De esta forma, la mayoría de los países de la Comunidad Europea podrán optar a este beneficio, naciones a las que se suman Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otras.

Esta exención del trámite responde al deseo del Ejecutivo chino de integrar las economías de estas zonas, sumado a un esfuerzo para potenciar el turismo y los negocios, sumado a la construcción de nueva infraestructura para conectar diversos aeropuertos hacia 2020.

Durante el primer semestre de 2017, 62,03 millones de chinos hicieron viajes al extranjero. No obstante, 14,25 millones de personas viajaron a China desde el extranjero, consignó South China Morning Post.

Esta iniciativa se suma a la introducida en 2016 en Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang.

The Beijing-Tianjin-Hebei region will roll out a 144-hour visa-free transit policy to allow international visitors from 53 countries to stay in the region for up to 6 days without a visa starting from Thursday, Dec. 28. pic.twitter.com/BCMhXIS1h4

