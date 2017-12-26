Los 100 colegios con mejor puntaje promedio en la PSU 2017

Este martes a las 9:00 horas se entregaron los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, los cuales son clave para ingresar a la educación superior.
En esta ocasión, fueron 151 los alumnos que obtuvieron el máximo en alguna de las áreas, quienes en un 76% egresaron de colegios particulares.
La actual cifra mostró una leve disminución en comparación a 2016, proceso en el cual 163 personas lograron los 850 puntos. El año pasado, 116 alcanzaron el máximo puntaje en Matemática, seguido de 39 en Ciencias, 5 en Lenguaje y 2 en Historia.
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En tanto, a nivel de instituciones educativas, un reporte de la Universidad de Los Andes publicado por 24 Horas reveló el listado de los 100 colegios con mejor puntaje promedio en el proceso 2017.
Entre ellos lideran el Cambridge College, de Providencia; Cordillera, de Las Condes; y el Itahue, de Chiguayante. El único municipal que aparece en el Top Ten es el Liceo Augusto Dhalmar, de Ñuñoa.
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Mientras que dentro del top 100 sólo destacaron 4 establecimientos municipales y 2 subvencionados. Además, en dicho listado apenas el 37% de los colegios está ubicado fuera de la región Metropolitana.
|COLEGIO PROCESO 2018
|PROM PSU PROCESO 2018
|TIPO COLEGIO 2018
|REGIÓN COLEGIO 2018
|COMUNA COLEGIO 2018
|N° ALUMNOS INSCRITOS
|CAMBRIDGE COLLEGE/PROVIDENCIA
|714,3
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|26
|CORDILLERA/ LAS CONDES
|700,7
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|64
|ITAHUE/ CHIGUAYANTE
|698,5
|PAGADO
|8
|CHIGUAYANTE
|20
|TABANCURA/ VITACURA
|697,5
|PAGADO
|13
|VITACURA
|105
|ALBAMAR /VIÑA DEL MAR
|691,2
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|26
|THE GRANGE SCHOOL/ LA REINA
|687,4
|PAGADO
|13
|LA REINA
|125
|ALEMAN DE CONCEPCION/ SAN PEDRO DE LA PAZ
|687,0
|PAGADO
|8
|SAN PEDRO DE LA PAZ
|44
|LICEO AUGUSTO DHALMAR/ ÑUÑOA
|682,9
|MUNICIPAL
|13
|ÑUÑOA
|62
|LA GIROUETTE/ LAS CONDES
|680,9
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|56
|LINCOLN INTERNACIONAL ACADEMY/ CHICUREO
|679,5
|PAGADO
|13
|CHICUREO
|16
|CRUZ DEL SUR/PUNTA ARENAS
|677,5
|PAGADO
|12
|PUNTA ARENAS
|21
|VERBO DIVINO/ LAS CONDES
|677,5
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|145
|SANTIAGO COLLEGE/ LO BARNECHEA
|677,3
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|115
|SAN ISIDRO/ BUIN
|677,2
|PAGADO
|13
|BUIN
|67
|ANDREE ENGLISH SCHOOL/ LA REINA
|677,0
|PAGADO
|13
|LA REINA
|133
|SAN JOSE/ANGOL
|676,5
|PAGADO
|9
|ANGOL
|19
|HUELEN/ VITACURA
|675,5
|PAGADO
|13
|VITACURA
|58
|AMALIA ERRAZURIZ / OVALLE
|675,3
|PAGADO
|4
|OVALLE
|26
|ALBORADA/ LINARES
|674,4
|PAGADO
|7
|LINARES
|30
|SERENA/ LA SERENA
|672,4
|PAGADO
|4
|LA SERENA
|23
|FRANCISCO ENCINA/ ÑUÑOA
|672,3
|PAGADO
|13
|ÑUÑOA
|22
|THE KENT SCHOOL/ PROVIDENCIA
|671,9
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|57
|INSTITUTO ALEMAN/ PUERTO MONTT
|670,8
|PAGADO
|10
|PUERTO MONTT
|54
|SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO/ LAS CONDES
|669,7
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|94
|SUIZO DE SANTIAGO/ ÑUÑOA
|669,7
|PAGADO
|13
|ÑUÑOA
|31
|SAINT GASPAR COLLEGE/ ÑUÑOA
|668,7
|PAGADO
|13
|ÑUÑOA
|60
|LOS ALERCES/ LO BARNECHEA
|668,5
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|56
|CUMBRES/ LAS CONDES
|668,4
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|177
|WENLOCK SCHOOL/ LAS CONDES
|668,1
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|42
|THE NEWLAND SCHOOL/ LO BARNECHEA
|668,0
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|85
|THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL/ TALCAHUANO
|667,5
|PAGADO
|8
|TALCAHUANO
|47
|THE SOUTHERN CROSS SCHOOL/ LAS CONDES
|665,8
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|27
|MAIMONIDES SCHOOL/ LO BARNECHEA
|665,2
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|20
|SAINT GEORGES COLLEGE/ VITACURA
|664,4
|PAGADO
|13
|VITACURA
|188
|SAGRADA FAMILIA/ VIÑA DEL MAR
|664,1
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|40
|AKROS / ÑUÑOA
|663,5
|PAGADO
|13
|ÑUÑOA
|27
|SANTA URSULA/ VITACURA
|663,3
|PAGADO
|13
|VITACURA
|61
|SAN BENITO/ VITACURA
|663,1
|PAGADO
|13
|VITACURA
|117
|ORCHARD COLLEGE/ CURICO
|663,1
|PAGADO
|7
|CURICO
|26
|SAINT GABRIEL SCHOOL/ PROVIDENCIA
|662,8
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|113
|ALEMAN/ TEMUCO
|661,8
|PAGADO
|9
|TEMUCO
|58
|INGLES SAINT JOHN/ RANCAGUA
|661,7
|PAGADO
|6
|RANCAGUA
|46
|INTERNACIONAL ALBA/ MAIPU
|661,4
|PAGADO
|13
|MAIPU
|28
|EVEREST/ LO BARNECHEA
|661,4
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|203
|INTERNACIONAL SEK CHILE/ LAS CONDES
|661,2
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|74
|PUERTO VARAS/ PUERTO VARAS
|660,5
|PAGADO
|10
|PUERTO VARAS
|52
|PINARES/ CHIGUAYANTE
|660,3
|PAGADO
|8
|CHIGUAYANTE
|18
|PEDRO DE VALDIVIA/ LAS CONDES
|660,2
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|74
|LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO/ PUENTE ALTO
|659,7
|MUNICIPAL
|13
|PUENTE ALTO
|82
|SAN ANSELMO/ COLINA
|658,8
|PAGADO
|13
|COLINA
|111
|ALIANZA FRANCESA/ CURICO
|658,8
|PAGADO
|7
|CURICO
|31
|INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA/ SANTIAGO
|658,6
|PAGADO
|13
|SANTIAGO
|130
|SAGRADOS CORAZONES MANQUEHUE/ VITACURA
|658,1
|PAGADO
|13
|VITACURA
|135
|INSTITUTO HEBREO DR. CHAIM WEIZMANN-ORT/ LO BARNECHEA
|657,8
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|72
|ALEMAN SANKT THOMAS MORUS/PROVIDENCIA
|657,7
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|42
|ALEMAN R.A PHILIPPI / LA UNION
|657,6
|PAGADO
|14
|LA UNION
|20
|LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY/ LO BARNECHEA
|657,4
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|36
|ALEMAN DE SANTIAGO/ LAS CONDES
|656,9
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|137
|SAN IGNACIO EL BOSQUE/ PROVIDENCIA
|656,7
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|134
|TABOR Y NAZARETH/ LO BARNECHEA
|656,6
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|127
|INGLES DE TALCA/ TALCA
|656,1
|PAGADO
|7
|TALCA
|71
|VILLA MARIA ACADEMY/ LAS CONDES
|656,0
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|102
|PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS/ SANTIAGO
|655,8
|PAGADO
|13
|SANTIAGO
|87
|CAMPANARIO/ BUIN
|655,7
|PAGADO
|13
|BUIN
|39
|SAN NICOLAS DE MYRA/ LAS CONDES
|655,7
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|51
|DUNALASTAIR VALLE NORTE/ COLINA
|655,2
|PAGADO
|13
|COLINA
|54
|TREBULCO/ TALAGANTE
|655,1
|PAGADO
|13
|TALAGANTE
|24
|GREEN HOUSE SCHOOL/ TEMUCO
|654,7
|PAGADO
|9
|TEMUCO
|53
|THE INTERNATIONAL SCHOOL/ LA SERENA
|653,4
|PAGADO
|4
|LA SERENA
|42
|CRAIGHOUSE/ LO BARNECHEA
|653,1
|PAGADO
|13
|LO BARNECHEA
|118
|REDLAND SCHOOL/ LAS CONDES
|652,9
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|60
|PEDRO DE VALDIVIA/ PROVIDENCIA
|652,7
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|56
|SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL ORO/ VALPARAISO
|651,8
|PAGADO
|5
|VALPARAÍSO
|22
|CALASANZ/ ÑUÑOA
|651,3
|PAGADO
|13
|ÑUÑOA
|99
|INSTITUTO INGLES DE RANCAGUA
|651,0
|PAGADO
|6
|RANCAGUA
|85
|SAINT PAULS SCHOOL/ VIÑA DEL MAR
|650,7
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|50
|PEDRO DE VALDIVIA/ PEÑALOLEN
|650,2
|PAGADO
|13
|PEÑALOLEN
|166
|BRITISH ROYAL SCHOOL/ LA REINA
|649,8
|PAGADO
|13
|LA REINA
|74
|INSTITUTO ALEMAN/ OSORNO
|649,4
|PAGADO
|10
|OSORNO
|45
|THE MACKAY SCHOOL/ VIÑA DEL MAR
|649,4
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|73
|THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL/ ANTOFAGASTA
|649,2
|PAGADO
|2
|ANTOFAGASTA
|52
|FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA
|649,2
|PAGADO
|13
|HUECHURABA
|79
|WINDSOR SCHOOL/ VALDIVIA
|649,1
|PAGADO
|14
|VALDIVIA
|62
|ANTOFAGASTA GREENHILL SCHOOL
|649,0
|SUBVENCIONADO
|2
|ANTOFAGASTA
|1
|LYCEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY/ VITACURA
|648,3
|PAGADO
|13
|VITACURA
|100
|CURIMON/ SAN FELIPE
|648,2
|PAGADO
|5
|SAN FELIPE
|21
|MARIANO/ PROVIDENCIA
|648,1
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|28
|TREWHELA ENGLISH SCHOOL/ PROVIDENCIA
|647,7
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|63
|ALEMAN DE VALPARAISO/ VIÑA DEL MAR
|647,4
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|69
|ALIANZA FRANCESA DE VALPARAISO/ VIÑA DEL MAR
|647,0
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|58
|LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO/ TEMUCO
|646,9
|MUNICIPAL
|9
|TEMUCO
|59
|CENTENARIO/ TEMUCO
|646,3
|SUBVENCIONADO
|9
|TEMUCO
|41
|BUIN/ BUIN
|646,3
|PAGADO
|13
|BUIN
|10
|THE ENGLISH INSTITUTE/ PROVIDENCIA
|646,2
|PAGADO
|13
|PROVIDENCIA
|88
|BRADFORD SCHOOL/ VITACURA
|645,7
|PAGADO
|13
|VITACURA
|67
|LICEO INSTITUTO NACIONAL/ SANTIAGO
|645,3
|MUNICIPAL
|13
|SANTIAGO
|627
|SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ ORO VIÑA DEL MAR/ VIÑA DEL MAR
|645,3
|PAGADO
|5
|VIÑA DEL MAR
|8
|MONTEMAR/ CONCON
|645,0
|PAGADO
|5
|CONCON
|27
|THE AMERICAN SCHOOL/ PUERTO MONTT
|644,9
|PAGADO
|10
|PUERTO MONTT
|20
|PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES/ LAS CONDES
|644,9
|PAGADO
|13
|LAS CONDES
|111