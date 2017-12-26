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Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:46 · Actualizado a las 16:22

Los 100 colegios con mejor puntaje promedio en la PSU 2017

ARCHIVO | Agencia UNO
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Este martes a las 9:00 horas se entregaron los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, los cuales son clave para ingresar a la educación superior.

En esta ocasión, fueron 151 los alumnos que obtuvieron el máximo en alguna de las áreas, quienes en un 76% egresaron de colegios particulares.

La actual cifra mostró una leve disminución en comparación a 2016, proceso en el cual 163 personas lograron los 850 puntos. El año pasado, 116 alcanzaron el máximo puntaje en Matemática, seguido de 39 en Ciencias, 5 en Lenguaje y 2 en Historia.

Lee también: 151 puntajes nacionales en PSU: el 76% egresó de colegios particulares

En tanto, a nivel de instituciones educativas, un reporte de la Universidad de Los Andes publicado por 24 Horas reveló el listado de los 100 colegios con mejor puntaje promedio en el proceso 2017.

Entre ellos lideran el Cambridge College, de Providencia; Cordillera, de Las Condes; y el Itahue, de Chiguayante. El único municipal que aparece en el Top Ten es el Liceo Augusto Dhalmar, de Ñuñoa.

Lee también: Estos son los 4 colegios municipales que obtuvieron mejor puntaje en la PSU

Mientras que dentro del top 100 sólo destacaron 4 establecimientos municipales y 2 subvencionados. Además, en dicho listado apenas el 37% de los colegios está ubicado fuera de la región Metropolitana.

COLEGIO PROCESO 2018 PROM PSU PROCESO 2018 TIPO COLEGIO 2018 REGIÓN COLEGIO 2018 COMUNA COLEGIO 2018 N° ALUMNOS INSCRITOS
CAMBRIDGE COLLEGE/PROVIDENCIA 714,3 PAGADO 13 PROVIDENCIA 26
CORDILLERA/ LAS CONDES 700,7 PAGADO 13 LAS CONDES 64
ITAHUE/ CHIGUAYANTE 698,5 PAGADO 8 CHIGUAYANTE 20
TABANCURA/ VITACURA 697,5 PAGADO 13 VITACURA 105
ALBAMAR /VIÑA DEL MAR 691,2 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 26
THE GRANGE SCHOOL/ LA REINA 687,4 PAGADO 13 LA REINA 125
ALEMAN DE CONCEPCION/ SAN PEDRO DE LA PAZ 687,0 PAGADO 8 SAN PEDRO DE LA PAZ 44
LICEO AUGUSTO DHALMAR/ ÑUÑOA 682,9 MUNICIPAL 13 ÑUÑOA 62
LA GIROUETTE/ LAS CONDES 680,9 PAGADO 13 LAS CONDES 56
LINCOLN INTERNACIONAL ACADEMY/ CHICUREO 679,5 PAGADO 13 CHICUREO 16
CRUZ DEL SUR/PUNTA ARENAS 677,5 PAGADO 12 PUNTA ARENAS 21
VERBO DIVINO/ LAS CONDES 677,5 PAGADO 13 LAS CONDES 145
SANTIAGO COLLEGE/ LO BARNECHEA 677,3 PAGADO 13 LO BARNECHEA 115
SAN ISIDRO/ BUIN 677,2 PAGADO 13 BUIN 67
ANDREE ENGLISH SCHOOL/ LA REINA 677,0 PAGADO 13 LA REINA 133
SAN JOSE/ANGOL 676,5 PAGADO 9 ANGOL 19
HUELEN/ VITACURA 675,5 PAGADO 13 VITACURA 58
AMALIA ERRAZURIZ / OVALLE 675,3 PAGADO 4 OVALLE 26
ALBORADA/ LINARES 674,4 PAGADO 7 LINARES 30
SERENA/ LA SERENA 672,4 PAGADO 4 LA SERENA 23
FRANCISCO ENCINA/ ÑUÑOA 672,3 PAGADO 13 ÑUÑOA 22
THE KENT SCHOOL/ PROVIDENCIA 671,9 PAGADO 13 PROVIDENCIA 57
INSTITUTO ALEMAN/ PUERTO MONTT 670,8 PAGADO 10 PUERTO MONTT 54
SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO/ LAS CONDES 669,7 PAGADO 13 LAS CONDES 94
SUIZO DE SANTIAGO/ ÑUÑOA 669,7 PAGADO 13 ÑUÑOA 31
SAINT GASPAR COLLEGE/ ÑUÑOA 668,7 PAGADO 13 ÑUÑOA 60
LOS ALERCES/ LO BARNECHEA 668,5 PAGADO 13 LO BARNECHEA 56
CUMBRES/ LAS CONDES 668,4 PAGADO 13 LAS CONDES 177
WENLOCK SCHOOL/ LAS CONDES 668,1 PAGADO 13 LAS CONDES 42
THE NEWLAND SCHOOL/ LO BARNECHEA 668,0 PAGADO 13 LO BARNECHEA 85
THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL/ TALCAHUANO 667,5 PAGADO 8 TALCAHUANO 47
THE SOUTHERN CROSS SCHOOL/ LAS CONDES 665,8 PAGADO 13 LAS CONDES 27
MAIMONIDES SCHOOL/ LO BARNECHEA 665,2 PAGADO 13 LO BARNECHEA 20
SAINT GEORGES COLLEGE/ VITACURA 664,4 PAGADO 13 VITACURA 188
SAGRADA FAMILIA/ VIÑA DEL MAR 664,1 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 40
AKROS / ÑUÑOA 663,5 PAGADO 13 ÑUÑOA 27
SANTA URSULA/ VITACURA 663,3 PAGADO 13 VITACURA 61
SAN BENITO/ VITACURA 663,1 PAGADO 13 VITACURA 117
ORCHARD COLLEGE/ CURICO 663,1 PAGADO 7 CURICO 26
SAINT GABRIEL SCHOOL/ PROVIDENCIA 662,8 PAGADO 13 PROVIDENCIA 113
ALEMAN/ TEMUCO 661,8 PAGADO 9 TEMUCO 58
INGLES SAINT JOHN/ RANCAGUA 661,7 PAGADO 6 RANCAGUA 46
INTERNACIONAL ALBA/ MAIPU 661,4 PAGADO 13 MAIPU 28
EVEREST/ LO BARNECHEA 661,4 PAGADO 13 LO BARNECHEA 203
INTERNACIONAL SEK CHILE/ LAS CONDES 661,2 PAGADO 13 LAS CONDES 74
PUERTO VARAS/ PUERTO VARAS 660,5 PAGADO 10 PUERTO VARAS 52
PINARES/ CHIGUAYANTE 660,3 PAGADO 8 CHIGUAYANTE 18
PEDRO DE VALDIVIA/ LAS CONDES 660,2 PAGADO 13 LAS CONDES 74
LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO/ PUENTE ALTO 659,7 MUNICIPAL 13 PUENTE ALTO 82
SAN ANSELMO/ COLINA 658,8 PAGADO 13 COLINA 111
ALIANZA FRANCESA/ CURICO 658,8 PAGADO 7 CURICO 31
INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA/ SANTIAGO 658,6 PAGADO 13 SANTIAGO 130
SAGRADOS CORAZONES MANQUEHUE/ VITACURA 658,1 PAGADO 13 VITACURA 135
INSTITUTO HEBREO DR. CHAIM WEIZMANN-ORT/ LO BARNECHEA 657,8 PAGADO 13 LO BARNECHEA 72
ALEMAN SANKT THOMAS MORUS/PROVIDENCIA 657,7 PAGADO 13 PROVIDENCIA 42
ALEMAN R.A PHILIPPI / LA UNION 657,6 PAGADO 14 LA UNION 20
LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY/ LO BARNECHEA 657,4 PAGADO 13 LO BARNECHEA 36
ALEMAN DE SANTIAGO/ LAS CONDES 656,9 PAGADO 13 LAS CONDES 137
SAN IGNACIO EL BOSQUE/ PROVIDENCIA 656,7 PAGADO 13 PROVIDENCIA 134
TABOR Y NAZARETH/ LO BARNECHEA 656,6 PAGADO 13 LO BARNECHEA 127
INGLES DE TALCA/ TALCA 656,1 PAGADO 7 TALCA 71
VILLA MARIA ACADEMY/ LAS CONDES 656,0 PAGADO 13 LAS CONDES 102
PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS/ SANTIAGO 655,8 PAGADO 13 SANTIAGO 87
CAMPANARIO/ BUIN 655,7 PAGADO 13 BUIN 39
SAN NICOLAS DE MYRA/ LAS CONDES 655,7 PAGADO 13 LAS CONDES 51
DUNALASTAIR VALLE NORTE/ COLINA 655,2 PAGADO 13 COLINA 54
TREBULCO/ TALAGANTE 655,1 PAGADO 13 TALAGANTE 24
GREEN HOUSE SCHOOL/ TEMUCO 654,7 PAGADO 9 TEMUCO 53
THE INTERNATIONAL SCHOOL/ LA SERENA 653,4 PAGADO 4 LA SERENA 42
CRAIGHOUSE/ LO BARNECHEA 653,1 PAGADO 13 LO BARNECHEA 118
REDLAND SCHOOL/ LAS CONDES 652,9 PAGADO 13 LAS CONDES 60
PEDRO DE VALDIVIA/ PROVIDENCIA 652,7 PAGADO 13 PROVIDENCIA 56
SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL ORO/ VALPARAISO 651,8 PAGADO 5 VALPARAÍSO 22
CALASANZ/ ÑUÑOA 651,3 PAGADO 13 ÑUÑOA 99
INSTITUTO INGLES DE RANCAGUA 651,0 PAGADO 6 RANCAGUA 85
SAINT PAULS SCHOOL/ VIÑA DEL MAR 650,7 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 50
PEDRO DE VALDIVIA/ PEÑALOLEN 650,2 PAGADO 13 PEÑALOLEN 166
BRITISH ROYAL SCHOOL/ LA REINA 649,8 PAGADO 13 LA REINA 74
INSTITUTO ALEMAN/ OSORNO 649,4 PAGADO 10 OSORNO 45
THE MACKAY SCHOOL/ VIÑA DEL MAR 649,4 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 73
THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL/ ANTOFAGASTA 649,2 PAGADO 2 ANTOFAGASTA 52
FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA 649,2 PAGADO 13 HUECHURABA 79
WINDSOR SCHOOL/ VALDIVIA 649,1 PAGADO 14 VALDIVIA 62
ANTOFAGASTA GREENHILL SCHOOL 649,0 SUBVENCIONADO 2 ANTOFAGASTA 1
LYCEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY/ VITACURA 648,3 PAGADO 13 VITACURA 100
CURIMON/ SAN FELIPE 648,2 PAGADO 5 SAN FELIPE 21
MARIANO/ PROVIDENCIA 648,1 PAGADO 13 PROVIDENCIA 28
TREWHELA ENGLISH SCHOOL/ PROVIDENCIA 647,7 PAGADO 13 PROVIDENCIA 63
ALEMAN DE VALPARAISO/ VIÑA DEL MAR 647,4 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 69
ALIANZA FRANCESA DE VALPARAISO/ VIÑA DEL MAR 647,0 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 58
LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO/ TEMUCO 646,9 MUNICIPAL 9 TEMUCO 59
CENTENARIO/ TEMUCO 646,3 SUBVENCIONADO 9 TEMUCO 41
BUIN/ BUIN 646,3 PAGADO 13 BUIN 10
THE ENGLISH INSTITUTE/ PROVIDENCIA 646,2 PAGADO 13 PROVIDENCIA 88
BRADFORD SCHOOL/ VITACURA 645,7 PAGADO 13 VITACURA 67
LICEO INSTITUTO NACIONAL/ SANTIAGO 645,3 MUNICIPAL 13 SANTIAGO 627
SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ ORO VIÑA DEL MAR/ VIÑA DEL MAR 645,3 PAGADO 5 VIÑA DEL MAR 8
MONTEMAR/ CONCON 645,0 PAGADO 5 CONCON 27
THE AMERICAN SCHOOL/ PUERTO MONTT 644,9 PAGADO 10 PUERTO MONTT 20
PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES/ LAS CONDES 644,9 PAGADO 13 LAS CONDES 111
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