Aleuy deja en jaque a La Moneda: las discordancias e incertidumbres de su inminente salida

Siete horas tuvo que esperar en su oficina Mahmud Aleuy antes de que la presidenta Michelle Bachelet abriera espacio en su agenda para recibirlo en el gabinete del segundo piso.

En esa reunión, en que se definió el futuro de quién ha ocupado durante todo el gobierno el cargo de subsecretario del Interior, y que desde el viernes pasado se molestó con la gobernante y el titular de la cartera, Mario Fernández, al sentirse desautorizado en el manejo del conflicto mapuche en La Araucanía.

Por esa razón, Aleuy presentó su renuncia al cargo, la cual no fue aceptada de inmediato por la presidenta Bachelet y le dijo que se tome vacaciones mientras reordena el equipo del ministerio del Interior.

Lee también: Mahmud Aleuy deja la Subsecretaría del Interior: tomará vacaciones y presentará renuncia

Pancho, como es llamado en La Moneda, decidió tomarse las vacaciones, casi como un favor, para que la mandataria tenga tiempo de ordenar todo.

De acuerdo a la información de cercanos, Aleuy tomó la decisión de irse el mismo viernes, pero desde La Moneda trataron de desarticular esta determinación. Sin embargo, la molestia fue tan grande por la recalificación de la querella a los cuatro comuneros mapuches, puesto que sintió que su trabajo se fue echado por tierra.

Se habla de 18 días hábiles de vacaciones, pero él tiene claro que no volverá. Mahmud Aleuy habría mencionado que si no aceptan su renuncia tras su periodo de vacaciones, presentará una licencia médica, ya que no tiene ninguna intención en volver a su oficina. Es más, sacó todas sus pertenencias.

Estas situación generaró una ola de críticas y especulaciones tanto en el oficialismo como la oposición. El timonel PC, Guilermo Teillier, habló de enfermedad de Aleuy, mientras el RN José García Ruminot pidió que se aclare la situación.

En calidad de subrogante reemplazará a Mahmud Aleuy el PPD Mario Ossandón, el cual hasta ayer ocupaba el cargo de jefe de la División de Gobierno Interior y sostuvo una reunión con quien presentó su renuncia este martes.