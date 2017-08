Esposa de diputado Rincón acusa a Goic de buscar beneficios con "vergonzosa maniobra"

Patricia Farías, esposa del diputado DC, Ricardo Rincón, fustigó a la presidenta de la falange, Carolina Goic, acusándola de encabezar una “vergonzosa maniobra política” con el fin de desacreditar la imagen del legislador de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.

A través de una carta publicada en el diario El Mercurio, Farías aseguró que “se trata de una acusación que se produjo hace 15 años y que curiosamente ha sido traída ahora, en época de elecciones, nuevamente al tapete público y por un grupo de la Democracia Cristiana, liderado nada menos que por su candidata presidencial. Muchos saben también que no se trata más que de una vergonzosa maniobra política para enlodar a una persona y obtener beneficios electorales”

En esta línea, Farías también dijo en la misiva titulada “Inocencia que se desconoce”, que todos los fallos de la época no tuvieron pruebas respecto a la existencia de antecedentes que justifiquen la existencia de las agresiones que habría sufrido la expolola del congresista, agregando que este último cumplió una condena que implicó la realización de un tratamiento psiquiátrico.

Asimismo, la esposa de Ricardo Rincón afirmó que ha intentado en reiteradas ocasiones con Carolina Goic. “Le he pedido que me escuche, ya que dice respetar a todas las mujeres, y a la fecha no se ha dignado siquiera a contestar”.