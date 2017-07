Corte Suprema manifestará molestia al ministro de Justicia por proyecto de nuevas notarías

El pleno de la Corte Suprema abordó este viernes la intención de crear nuevas notarías, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales que propone el Gobierno. Según fuentes de Radio Bío Bío, se llegó al acuerdo de manifestar su molestia al ministro de Justicia, Jaime Campos, por no consultar la opinión del máximo tribunal del país.

Cabe recordar que la Asociación de Notarios, manifestó, a través de una presentación a la Corte, sus reparos al decreto del Gobierno que pretende crear 107 nuevos cargos.



Iniciativa que ha justificicado férreamente el ministro Campos, quien según los antecedentes insistió a las diversas Cortes de Apelaciones por la creación de estos nuevos cargos, generando dudas al respecto.

En el pleno de la Corte Suprema realizado hoy se revisó lo presentado por los notarios, que acusan que no hay estudios que expliquen la necesidad y objetivo de la idea del ejecutivo. Según las fuentes de La Radio, tres de los 21 ministros que componen el pleno manifestaron directamente que se pida al Gobierno desistir de la idea.

Opiniones

Para el exministro de Justicia del expresidente Ricardo Lagos, Luis Bates, el titular de la cartera puede consultar directamente a las Cortes de Apelaciones la necesidad de ampliar el número de notarías.

“Las cortes de apelaciones son las que tienen control sobre las notarías, visitan las notarías, y quizás por eso se hizo con las cortes de apelaciones, pero eso no quita que en las reuniones que tienen, entiendo que siguen funcionando, del ministerio de Justicia con la Corte Suprema también se pueda conversar el tema, no son incompatibles los caminos”, señaló.

Desde el Colegio de Abogados también se mostraron contrarios a la idea y pidieron directamente que se aplace hasta después de conocido el estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de las notarías, o sea, en julio de 2018. Así lo señaló el presidente Arturo Alessandri que advirtió que los nombramientos “se hacen en forma apresurada, en un año político, al final de una adnministración”.

El exministro de Justicia del expresidente Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, señaló que no hay estudios que fundamenten aumentar los cargos. “Desconozco, y me parece que no necesariamente existen, informes que sustenten tanto la creación o la supresión de alguna notaría”.

El lunes, el máximo tribunal del país dará a conocer el acuerdo adoptado hoy por los integrantes del pleno de la Corte Suprema.