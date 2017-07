Diputado Rincón defendió su posible repostulación pese a caso de violencia intrafamiliar

El diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, defendió su repostulación al Congreso, luego de que la presidenta de la DC, Carolina Goic, rechazara esta candidatura, por los antecedentes de violencia intrafamiliar del legislador.

Esto, en medio de una semana crucial donde la Junta Nacional del partido resolverá el próximo 29 de julio las postulaciones de sus distintos candidatos al Congreso y donde Rincón ha sido propuesto por la junta de la región de O’Higgins.

El diputado lamentó el rechazo ad portas de esta instancia y lo calificó como una “cortina de humo” para ocultar otros problemas mayores del partido.

El vicepresidente del partido, Matías Walker, evitó polemizar con los dichos del parlamentario y confió la decisión de repostulación a la junta del próximo sábado.

Desde el partido habían indicado que los militantes con antecedentes de violencia familiar no podrán ejercer un cargo público.

No obstante, en abril pasado, el Tribunal Supremo de la DC decidió amonestar y no expulsar al parlamentario, tras conocer acusaciones de violencia intrafamiliar, argumentando que no se logró acreditar en los tribunales competentes que Rincón hubiese agredido en 2002 a su entonces pareja.