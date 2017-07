Gobierno valora aprobación de proyecto de aborto pese a amenaza de oposición de ir al TC

El Gobierno valoró la aprobación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, luego de una extensa jornada de votación en el Senado. De esta forma, al emblemático proyecto impulsado por la presidenta Michelle Bachelet quedó a un paso de convertirse en ley.

Tras horas de tenso debate y más de dos años de tramitación, los senadores aprobaron despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre (20 votos a favor, 14 en contra), inviabilidad del feto (19 contra 14 ) y violación (18 contra 16).

El articulado pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde podría lograr su sanción y quitar a Chile de una ínfima lista de países que no permiten el aborto en ningún caso.

Tras la sesión, desde el Ejecutivo se congratularon por el resultado de la votación. Según la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, “esta es una noticia que reconoce los derechos de las mujeres en nuestro país”.

“Este proyecto nos va a permitir entregarle respuesta a las mujeres que en este país, que en estas tres circunstancias no han encontrado un Estado que las acoja, que las comprenda y les entregue la contención necesaria para estas difíciles circunstancias”, aseveró.

No obstante, el trámite no estuvo excepto de obstáculos, principalmente luego que el senador y presidente de la Cámara Alta, el DC Andrés Zaldívar, presentara una moción que buscaba no considerar legalmente como un aborto la intervención médica para interrumpir el embarazo en caso de riesgo de la madre.

Al respecto, el parlamentario demócrata cristiano aseguró que “se ha aprobado una ley que algunos tuvimos en desacuerdo en algunos temas y materias, pero en democracia es así. Personalmente creo que debimos haber separado la primera causal, porque insisto que estando en riesgo la vida de la madre no hay aborto, y no era necesario incluirla en las causales”.

En esa línea, Zaldívar anticipó que de no haber mayores inconvenientes, el proyecto finalmente se transformará en una ley “que hay que cumplirla”.

Aunque, desde la oposición anunciaron que enviará el proyecto a revisión del Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera la protección del niño que está por nacer.

Según la ministra Pascual, “este proyecto remite a convicciones distintas y personales y siempre ha habido diversidad de opinión, y como Gobierno nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional”.

Mientras, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, calificó la votación como “un día triste para Chile”, pues a su juicio se “mezclaron” los temas, al sumar la situación de la inviabilidad fetal con el riesgo de vida de la madre.

“En nuestro país, la muerte materna es la más baja de América Latina, por lo tanto en nuestro país no existen mujeres que mueran producto de falta de atención médica a raíz de un embarazo de alto riesgo”, sostuvo.

“Se generó atención de salud orientada a matar a un feto, por lo tanto nosotros creemos que se está vulnerando la Constitución”, sentenció.