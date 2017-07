Chile Vamos busca conquistar votantes de centro y escuchar a la clase media

Los militantes de Chile Vamos, el diputado Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) y la senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguraron que la colectividad irá tras los votantes de “centro”.

Además, declararon que buscarán los votos de aquellos electores proclives a la Nueva Mayoría, especialmente a quienes están decepcionados del actuar del oficialismo.

“La Nueva Mayoría esta gobernada por la izquierda. La Democracia Cristiana hace mucho rato renunció a tratar de moderar las ideas (…) de la Nueva Mayoría”, sostuvo Van Rysselberghe.

“Por lo tanto, efectivamente, hoy el centro está huérfano, pero hoy día este centro no es un centro ideológico, es un centro social, que tiene necesidades, que es -básicamente- gente de clase media, y no me cabe la menor duda de que nosotros podemos interpretar sus necesidades y dar mucho mejores respuestas”, agregó la senadora.

De esta forma, a la parlamentaria le parece “razonable” que la campaña del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, vaya en esa vía. Especialmente, porque ésta apuntaría a un sector que está disconforme con la forma que el país ha sido gobernado.

A su vez, y además de asegurarlo, Van Rysselberghe valoró que el comando de Piñera esté lleno de caras nuevas, incluyendo al comando ciudadano.

Además, la legisladora valoró el acierto que tuvo, en su opinión, la candidatura de Pablo Longueira, al poder definir ese “gran grupo que votaba eventualmente por la Nueva Mayoría, pero que no es un centro ideológico”.

En tanto, el diputado Monckeberg aseveró que esta primera vuelta tendrá por eje las preocupaciones de la clase media, pero también con realismo, teniendo en cuenta que el país que está entregando la administración Bachelet está “por los suelos” desde el punto de vista financiero y social.

“Por lo tanto, hay que recoger las inquietudes que la ciudadanía espera, pero también hay que impregnarle mucho sentido común, no podemos vender humo si después eso no se cumple el riesgo es mayor”, afirmó Monckeberg.

Gratuidad

Ante la posibilidad que la bancada de Renovación Nacional vote a favor del 60 por ciento de gratuidad, ha trascendido que el candidato de la derecha estaría molesto con tal medida.

Van Rysselberghe dijo que no le corresponde hablar por otros partidos, pero que a nombre de la UDI, puede confirmar que respaldan la agenda y el programa de Piñera.

“No es posible que niños, jóvenes talentosos, no puedan estudiar por falta de recursos“, agregó.

“Eso, con el programa de Sebastián Piñera, está totalmente acreditado“, sentenció.

“Nosotros creemos que a las personas, lo que les interesa, es que sus hijos puedan estudiar con gratuidad, no les interesa cómo llega esa gratuidad, si es a través de una beca o si es a través del sistema que está impulsando la Nueva Mayoría”, finalizó la presidenta.