Cadem: Guillier se acerca a Sánchez en "carrera presidencial" liderada por Piñera

Sebastián Piñera se consolidó en el primer lugar de la “carrera presidencial”, seguido de lejos por Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier, de acuerdo a la última encuesta Plaza Pública Cadem.

Según el sondeo, el abanderado de Chile Vamos se afianzó en el primer lugar con un 40% (+2pts), mientras que Sánchez llega al 23% (-3ptos); seguida de cerca por el senador independiente, quien subió 4 puntos llegando al 20%.

Más atrás, aparece el diputado Juan Antonio Kast (4%), Franco Parisi (3%), Carolina Goic (2%) y Marco Enríquez-Ominami (2%). Destacar, eso sí, que un 6% se mantiene indeciso.

En escenario de primera vuelta en base a votante probable: Sebastián Piñera se consolida en el primer lugar con 40% (+2pts) #Cadem pic.twitter.com/GQtDL6U7TQ — Plaza Pública Cadem (@PlazaCadem) 17 de julio de 2017

La encuestadora explicó que este sondeo se realizó con alternativas dadas y calculando un votante probable, indicador que buscaba establecer la cantidad de personas que tienen mayor posibilidad de llegar hasta las urnas en noviembre.

Este porcentaje se obtiene a partir de la combinación de preguntas sobre votación pasada, interés en la elección presidencial y disposición a votar. Con estas respuestas se construyó un índice que reveló que un 45% de la muestra tiene una alta probabilidad de ir a votar, porcentaje levemente menor a la cantidad de chilenos que participaron en la primera vuelta de 2013, indicó Cadem.

Si primera vuelta fuera este domingo, 45% de chilenos muestra una alta probabilidad de ir a votar, por debajo del 49% del 2013 #Cadem pic.twitter.com/KQSEP3Bqsj — Plaza Pública Cadem (@PlazaCadem) 17 de julio de 2017

En este contexto, y en relación a los atributos de las candidatos presidenciales, Piñera se impone significativamente a Sánchez, Guillier y Goic en los atributos de “Está más preparado para ser Presidente de Chile” (54%), “Autoridad y Liderazgo” (52%), “Tiene más capacidad para solucionar los problemas del país” (46%), “Cumple más lo que promete” (33%) y “Le genera más confianza” (33%).

Por su parte, en los atributos donde el candidato de Chile Vamos no saca ventajas significativas se observa un crecimiento significativo de la candidata del Frente Amplio, que incluso termina superando en varios de ellos a Guillier.

Por ejemplo, en “Conoce mejor las necesidades de las personas” (Piñera 31% vs Sánchez 28% vs Guillier 14%), “Representa mejor un cambio” (Piñera 31% vs Sánchez 29% vs Guillier 16%), “Cercano a la gente” (Piñera 30% vs Sánchez 28% vs Guillier 19%) y “Honesto y transparente” (Piñera 23% vs Sánchez 24% vs Guillier 14%).

Aprobación presidencial

En esta encuesta, un 25% aprueba y 64% desaprueba la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, sin presentar diferencias con la semana anterior.

Esta semana, un 25% aprueba y 64% desaprueba la gestión de la Presidenta Bachelet, sin presentar diferencias con la semana anterior #Cadem pic.twitter.com/QbthTyLAhr — Plaza Pública Cadem (@PlazaCadem) 17 de julio de 2017

La encuesta se realizó en base a 725 casos, divididos en 504 entrevistas telefónicas y 221 entrevistas cara a cara en puntos de afluencia. Asimismo, el sondeo presenta un margen de error de +/- 3,6 puntos porcentuales al 95% de confianza.