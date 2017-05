Garay entrega $500 mil para "reparar mal causado" a inversionista afectado por la estafa

Tras declarar el pasado jueves por más de cuatro horas ante el fiscal centro norte, José Morales, Rafael Garay realizó ese mismo día un depósito de 500.000 pesos ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para reparar el mal causado.

Lo anterior, pese a que al imputado se encuentra acusado de estafar a 36 personas por un monto cercano a los 1.800 millones de pesos.

Si bien dicha información fue adelantada por Radio Bío Bío el jueves, lo último que se conoció este lunes respecto al dinero entregado al tribunal es que estos fondos tienen un destinatario específico y no apuntan al total de las víctimas.

Según comunicó Garay desde su lugar de reclusión, en el anexo Capitán Yáber, su voluntad es que el monto entregado sea destinado a Víctor Mellado, uno de los afectados por la estafa que se encuentra en las peores condiciones.

El hombre invirtió en la empresa Think & Co Ltd. el dinero que recibió como indemnización tras sufrir un grave accidente, el cual dejó el 56% de su cuerpo quemado y por lo cual no podrá trabajar más.

Así lo explicó Reynerio García de la Pastora, abogado de Garay.

Eso sí, los cuestionamientos a esta decisión no se hicieron esperar, ya que los intervinientes en el caso de la millonaria estafa aseguran que los depósitos no pueden ser dirigidos a una persona en específico, sino al total de las víctimas.

En ese sentido, el exfiscal nacional y abogado querellante en este caso, Sabas Chahuán, agregó que Garay está lejos de reparar el mal causado.

Por su parte, el abogado querellante Rodrigo Bravo coincidió que el total de la consignación debe ser repertido entre todos los afectados y calificó además el monto como irrisorio.

“Resulta hasta ofensivo para las victimas una consignación de ese modo”, recalcó para cerrar.