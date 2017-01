Ministro de Desarrollo Social: La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 137 mil pesos

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, dejó varios resultados positivos con respecto al área laboral, sin embargo, arrojó que las mujeres siguen ganando menos que los hombres.

En esta línea, Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social dijo al Expreso Bío Bío, que la encuesta reflejó dos históricos importantes a destacar, el primero en materia de participación laboral que alcanzó el 2015 un 58,3%, porcentaje histórico más alto desde 1990 a la fecha.

Además, informó que “si uno esto lo desagrega por sexos en el caso de los hombres el 2015 nos muestra que hay una participación laboral de 71% y en el caso de las mujeres un 47%”.

El ministro informó que si esto se evalúa comparativamente respecto al año 1990 pasamos de un 32 a un 47% es decir ha habido una política sostenida en el tiempo por incluir laboralmente a las mujeres, a propósito que es donde existen las mayores brechas.”

“En el caso de las mujeres las responsabilidades que le asigna la sociedad son el doble respecto de los hombres, porque uno podría concluir fácilmente que la mujer por opción quiere quedarse en el hogar teniendo presente que es muy encomiable y digno querer hacerse cargo del hogar, la pregunta es si es opción o si es una determinación cultural y una asignación de roles sociales”.

En este contexto, Barraza señaló a modo de ejemplo que “la población discapacitada en el país está por sobre los dos millones, asumiendo que la discapacidad no es solo condición de salud, si no que también accesibilidad al medio de las personas que tienen dependencia respecto de un tercero y que implica cuidados al interior de hogar el 76% de quienes lo ejercen son mujeres”.

“La responsabilidad por el cuidado de la familia no hay corresponsabilidad en general, digamos como una mirada cultural. Por tanto, eso impacta, que es una variable, en que esa mujer no se incorpore al mercado laboral y las consecuencias de aquello es que no tiene seguridad social en las mismas condiciones que otra persona cuando tiene que jubilarse, no tiene la densidad cotizacional que se requiere, porque tiene más bien empleos eventuales, institucionales, entonces tener una política sostenida en el tiempo orientada a generar empleos en las mujeres, primero incluirlas , luego que tengan ocupación tiene que ver con un criterio de igualdad social”, explicó.

Por lo mismo, aseveró que “la mujer tiene que tener las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse y el mercado laboral genera recursos pero también habilita en términos de oportunidades y dignidad para autosustentarse”.

Ante la brecha salarial, indicó que la Casen arrojó que la brecha de 137 mil pesos entre una mujer y un hombre.

Respecto a la propuesta de la CPC para mejorar el sistema de pensiones, el ministro manifestó que “es positivo que otro actor más haya presentado propuestas indistintamente del mérito de cada una de ellas”.

“En lo personal creo que el debate en materia de pensiones no puede ser desagregado fragmentado o con medidas particulares y aisladas, el reconocimiento que uno tiene que hacer es que el actual sistema de pensiones tal como funciona no cumple con la orientación que tiene”, agregó.

Con respecto a la idea de la CPC de aumentar la edad para jubilarse a 67 años, opinó que habría que establecer “si el mercado laboral absorbe a las personas mayores. Hay políticas pero son aisladas, entonces aquí se requiere una conversación más estructural“, puntualizó.

