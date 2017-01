Carolina Goic y resultados de la CEP: no es la encuesta la encargada de potenciar liderazgos

Siguen las reacciones por la encuesta CEP, sobre todo por los resultados que dejan a la Nueva Mayoría sin ningún candidato que resalte en las cifras, lo que generó varias reacciones dentro de la coalición de centro izquierda.

En conversación con Expreso Bío Bío, Carolina Goic presidenta de la Democracia Cristiana, comentó que a pesar de los resultados, “aún hay en materia presidencial un escenario que está absolutamente abierto”.

Además, admtió que hay un claro liderazgo que avanza por parte de Alejandro Guillier y en torno a Lagos expresó que su estancamiento se debe probablemente a la dificultad de instalar una candidatura que no surge más bien desde las bases.

Para la senadora, esta encuesta reafirma que es importante primero plantear cuáles serán las propuestas antes que definir nombres.

“Digámosle a la gente para qué queremos gobernar, qué queremos hacer y después podemos ponernos de acuerdo en los mecanismos de definición. Aquí lo que tenemos que leer es la enorme mayoría de los chilenos que todavía no tienen una opción y que además el gran desafío que tenemos es cómo movilizamos a más del 60% de los chilenos que se quedó en su casa en la última elección”.

Para poder incentivar a la gente a votar, y paliar la alta abstención que al menos quedó evidenciada en las pasadas municipales y también en la CEP, Goic señala que es importante que la gente sienta que las propuestas tienen que ver con lo que le pasa en lo cotidiano y generar confianza en las prácticas políticas.

“La generación de confianza tiene que ver con nuestras prácticas en política y ese es un desafío sin duda de los partidos, de los candidatos, dar garantías de que hicimos las cosas distintas y que aprendimos las lecciones”.

Además, señaló que la expectativa que había entorno a la encuesta es comprensible, pero argumentó que “es un dato de la realidad, es una foto, pero no es la encuesta la encargada de potenciar liderazgo, esa es una tarea que se hace desde la discusión programática, de la formación de equipo, de dar garantías de gobernabilidad, de la discusión del proyecto país que le ofrecemos a los chilenos, no el dato de una encuesta (…) no es el concurso del más famoso o del más simpático“.

Al ser consultada por si tendrán un candidato propio desde la DC, indicó que efectivamente es lo que pretenden.

“Es un acuerdo del partido de tener un candidato propio y eso además tiene que ver con quien representa a nuestra propuesta”.

En la eventualidad de que Goic se lance como candidata, lo descartó.

“Estoy en campaña, pero en campaña para ser electa presidenta del partido, siento que ese es el espacio donde hoy día mejor puedo aportar a la Democracia Cristiana“, indicó.

Genaro Arriaga señaló posterior a la encuesta que si se cae un precandidato como Lagos, no sería gratis para la Democracia Cristiana y manifestó que si Guillier es el candidato la debacle al interior de los partidos sería catastrófica.

“Cuando dicen no es gratis, yo creo que lo que no ha sido gratis tiene que ver con esa discusión de fondo más que la discusión en torno a determinado líder. Lagos es una figura que ha sido relevante en la política nacional, que además lo que hoy día aporta en términos de esta discusión programática es algo que quiero destacar y valorar. Pero estamos en tiempos de política muy distinta donde las cosas no se pueden seguir haciendo como se hacían anteriormente, eso es lo que nos pide la gente y aquí necesitamos liderazgo y formas de hacer las cosas mucho más abierta más participativo, más horizontales más dialogantes y que sean más fluido.

Finalmente, aseguró que lo que hay que hacer es garantizar gobernabilidad y garantizar un proyecto país a los chilenos, “uno puede ganar elecciones, pero esto es como cuando entras a la universidad, te puede ir muy bien en la prueba pero al día siguiente tienes que mantenerte en la carrera”, concluyó.

Escucha a continuación la entrevista realizada en Expreso Bío Bío