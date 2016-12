Allende hace un "parelé" a la Nueva Mayoría por presidenciales y pide respetar plazos del PS

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Isabel Allende, exigió a sus aliados que terminen con las presiones para que aceleren su definición presidencial.

A pocas semanas de que el Partido Radical oficialice a Alejandro Guillier como su carta presidencial y el Partido por la Democracia determine si apoyará a Ricardo Lagos o Jorge Tarud, el PS sigue sin fechas claras para dilucidar quién será su abanderado para llegar a La Moneda.

Hasta el momento siguen sonando tres precandidatos: José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Escobar y Fernando Atria. Sin embargo, siguen las dudas sobre cuál será el método utilizado por el colectivo para escoger una carta para las primarias de la Nueva Mayoría programadas para julio.

Tanto sus aliados como algunos de sus militantes exigen adelantar un nombre para comenzar la carrera presidencial lo antes posible.

Uno de ellos els el diputado y presidente de la bancada socialista, Juan Luis Castro, quien recordó que el PS elige a su nueva directiva en marzo. “Lo más conveniente, creo yo, es evitar que se superpongan ambas cosas”, señaló. Además, apostó por llegar “a un buen acuerdo” con el Partido Por la Democracia (PPD) para presentar un candidato común en julio.

El timonel del PPD, Gonzalo Navarrete, este fin de semana llamó al PS a levantar a Ricardo Lagos Escobar como candidato único de ambos colectivos este 21 de enero, día que se reuniría el pleno socialista.

La presidenta del PS, en tanto, frenó en seco el llamado de Navarrete: “Aquí no hay ninguna posibilidad de adelantar nada, aquí tenemos una resolución vigente como comité central que es una primaria, y por lo tanto, mientras no se reúna el comité central no hay nada que adelantar”, planteó.

“Yo tomo con mucho cariño las expresiones pero ya lo hemos señalado, cada partido debe ser respetado en sus tiempos, en sus decisiones, en sus mecanismos, en sus definiciones”.

Girardi y un guiño a Guillier

El panorama en el Partido Radical, en tanto, es completanemte distinto. Este sábado 7 de enero levantarán como su carta al senador independiente pro PR, Alejandro Guillier, quien recibió el respaldo por parte de uno de los rostros fuertes del PPD, Guido Girardi, quien identificó la opción del exconductor de noticias como “un liderazgo serio”.

El presidente de los radicales, Ernesto Velasco, afirmó que el senador Girardi constató una realidad. “Efectivamene Alejandro Guillier es un liderazgo en la centro izquierda que en todas las encuestas de opinión ha tenido no sólo adhesión ciudadana, sino que dento de los valores ha expresado confianza y credibilidad”.

Por otra parte, en la Democracia Cristiana, partido que no ha explicitado ninguna opción presidencial, reiteraron este lunes que lo primero será el programa y luego la carta que los represente.