Actriz de Pretty Little Liars explica por qué subió 30 kilos en dos años

Dancing with the stars

En los últimos años, la actriz de Pretty Little Liars Sasha Pieterse subió más de 30 kilos, lo que la convirtió en víctima de un feroz bullying en redes sociales.

El tema la complicó durante mucho tiempo, especialmente durante su trabajo en la serie de Freeform, sin embargo, ya no es un tema que la acompleje por lo que decidió referirse a él sin tapujos.

La artista de 21 años es parte de la nueva temporada de Dancing with the stars, donde señaló que su alza de peso se debe a un problema hormonal que la ha perseguido.

“Subí 30 kilos aproximadamente en los últimos dos años. Fue muy doloroso la forma en que la gente reaccionó. La gente decía cosas como ‘está embarazada’ o ‘estás gorda’. Ellos estaban enojados, les indignaba que luciera así”, señaló en una conversación con su bailarín Gleb Savchenko.

“Fue una de las cosas más difíciles por las que he tenido que pasar. No tenía idea de qué estaba pasando y no sabía cómo resolverlo”, agregó.

“Recientemente me diagnosticaron Ovarios Poliquísticos, un desorden hormonal. Finalmente, pude saber por qué me estaba pasando esto“, continuó.

Gracias al programa de baile que está comenzando su nueva temporada, la actriz perdió seis kilos. “Ahora, estoy viendo resultados”, dijo. “Creo que, más importante, me estoy sintiendo como yo misma de nuevo”, finalizó.

Actualmente la actriz se encuentra participando en el programa antes mencionado y preparándose para protagonizar el nuevo spin off de Pretty Little Liars, serie que la lanzó a la fama y que terminó este año.

¿Qué son los ovarios poliquísticos?

Según informó BioBioChile hace un tiempo, el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), también llamado Síndrome de Stein-Leventhal, es un trastorno endocrino que provoca uno de los desbalances hormonales más frecuentes de las mujeres en su edad reproductiva.

Ante ello el ginecólogo Reinaldo González Ramos, especialista en Infertilidad y Medicina Reproductiva de la Universidad de Chile y Doctor en Reproducción Humana de la Universidad Católica de Lovaina, explicó que el SOP afecta entre el 5% y 10% de la población femenina en edad fértil y se diagnostica por la presencia de los siguientes criterios:



– Hirsutismo o hiperandrogenismo: aumento del vello con distribución de tipo masculino, es decir en cara, dorso, pecho, bajo el ombligo, glúteos y muslos.

– Presencia de Anovulación o de Amenorrea: la primera es la ausencia ausencia de ciclos menstruales por más de 3 meses; mientras que la segunda son ciclos menstruales de más de 35 días de duración.

En muchas mujeres, el SOP se asocia a obesidad, insulinorresistencia, colesterol alto e hipertensión, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, este síndrome también puede presentarse en mujeres delgadas y sin las condiciones mencionadas.

El tratamiento del SOP debe ser supervisado por especialistas e incluye medidas generales como dieta y ejercicio en las mujeres con sobrepeso u obesidad y medidas farmacológicas, como el uso de metformina en las insulinorresistentes y el uso de anticonceptivos con antiandrogénicos en las que presentan ciclos irregulares e hirsutismo.