Mujer descubre mensaje sexista en las instrucciones de lavado de un gorro

Un insólito y ofensivo mensaje fue hallado por la inglesa Sian Robson en las instrucciones de lavado de un gorro.

Según expresó la madre al portal británico The Sun, ella se había predispuesto a lavar el gorro de su hija de 13 años cuando leyó una frase que aparecía en la etiqueta.

Tal como muestra en una fotografía en su cuenta de Twitter, en la etiqueta de la prenda no sólo aparecen las instrucciones de lavado, sino que además se ve un claro mensaje que dice: “… o dáselo a tu mamá para que lo lave”. “¿Tal vez es posible que papá también sea capaz de lavarlo?”, escribió la mujer en un tuit junto a la imagen.

#everydaysexism @Missguided Maybe it's just possible Dad is capable of putting on a wash too!? pic.twitter.com/TgCXM8giqr

— sian robson (@sianrobson) 3 de enero de 2018