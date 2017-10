La tajante opinión de Javiera Diaz de Valdés sobre la maternidad: "yo no me postergo"

¿encontraste un error? avísanos

Opinar sobre la maternidad no es fácil. Cada opinión puede convertirse en el ojo de las críticas, puesto que la experiencia de cada mujer suele ser muy diferente a las de las demás.

A pesar de lo anterior, la actriz y modelo Javiera Díaz de Valdés se atrevió a entregar una tajante opinión sobre la maternidad en entrevista con revista Ya, del diario El Mercurio.

“Hay mujeres que dejan de ser mujer cuando son madres, y se postergan. No es mi caso”, expresa Javiera en la publicación, quien tiene una hija de 9 años, Rosa, junto a su ex, Pablo Mackenna.

En la entrevista, la actriz asegura que es muy cuidadosa con sus decisiones en la vida; sin embargo, nunca ha dejado de ser “ella misma”.

“Yo nunca he dejado de ser mujer, hay mujeres que dejan de ser mujer cuando son madres, y se postergan. No es mi caso. Yo nunca me he postergado, no está en mi naturaleza postergarme”, relata.

Javiera asegura que no es “una madre culposa” y que evita este dañino sentimiento en su cotidianidad.

“La forma de evitar la culpa es sintiendo que uno hace lo correcto, que uno es como es. Yo soy gozadora, soy romántica, disfruto mi trabajo y también soy muy mamá. Pero mamá sumisa no soy”, cuenta.

Por otra parte, Díaz de Valdés opina que muchos hijos de esta generación son “verdaderos tiranos” y que no está de acuerdo con ello.

“Hay padres que escuchan en el auto la música que le gusta a sus hijos. Cosa que yo no puedo soportar. ¿Radio Disney? No existe en mi auto. Yo creo que le hago un bien a mi hija mostrándole la buena música, o al menos la que a mí me gusta. Fue lo que me tocó a mí: escuchar lo que escuchaban mis papás”, añade.

Sin embargo, admite que la “tiranía de los niños es fomentada por los padres”. “No estoy de acuerdo. Yo no. Soy la madre. Y desde ahí, claro que le doy espacios a mi hija y todo. Pero es ella que se integra a mi mundo”, relata la actriz.

Javiera además destaca que su hija ha sabido convertirse en su compañera, siendo un apoyo para “todas sus aventuras” como actriz, entendiendo que hay ensayos de noche” o en su “relación de pareja. “Y todo lo hace con gran generosidad”, puntualiza.