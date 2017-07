Las impactantes imágenes que dejó el terremoto en Turquía y Grecia

La tarde de este jueves, un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió el suroeste de Turquía y las islas griegas del Dodecaneso, dejando una gran destrucción a su paso.

Según se ha informado, hasta el momento se registran al menos dos muertos en la isla griega de Kos, en el mar Egeo, durante un fuerte sismo.

El terremoto ocurrió a las 01:31 hora local del viernes(18:31 horas de Chile). Su epicentro fue situado a 10,3 kilómetros al sur de Bodrum, un famoso balneario turco, y a 16,2 kilómetros de la isla griega de Kos, a una profundidad de 10 kilómetros.

A través de redes sociales, se han ido compartiendo imágenes y testimonios de los vivido y las consecuencias que dejó a su paso.

Two dead and more than 120 injured after strong earthquake rocks Turkey and Greek island of Koshttps://t.co/2hbYlPlhQj pic.twitter.com/ngpPshKxWi

— ITV News (@itvnews) July 21, 2017