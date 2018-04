Monjas españolas sorprenden con mensaje de apoyo a víctima de ’La Manada’: "Yo sí te creo"

Indignaci√≥n mundial caus√≥ la decisi√≥n de la justicia espa√Īola por el caso La Manada. Y es que el grupo de cinco hombres fue condenado por abuso sexual continuado y no por violaci√≥n contra una chica de 18 a√Īos en medio de la fiesta de San Ferm√≠n.

De acuerdo al historial, el grupo grav√≥ a la mujer mientras se produc√≠a el “abuso” -en palabras de tribunales espa√Īoles-, y luego alardearon de la acci√≥n en un grupo de Whatsapp.

Las pruebas que comprobaban lo ocurrido iban desde estas conversaciones online, hasta los videos. Esto √ļltimo, punto clave de la investigaci√≥n.

Y es que el tribunal decidió condenarlos sólo por abuso sexual. La sentencia, incluso, estuvo a punto de dar pie atrás luego que un juez quisiera absolverlos de todo delito.

Se trata del magistrado Ricardo Gonz√°lez, quien manifest√≥ que los gestos de la joven, en las im√°genes, podr√≠an sugerir “excitaci√≥n sexual”.



‚ÄúLa expresi√≥n de su rostro es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa”, sostuvo.

Sus palabras resonaron fuerte en gran parte del globo, generando un rechazo que se canaliz√≥ en manifestaciones p√ļblicas en las principales ciudades de Espa√Īa y el mundo.

No obstante, una de las muestras de apoyo que m√°s ha llamado la atenci√≥n en los √ļltimos d√≠as es la del Convento compuesto por las Carmelitas Descalzas de Hondarribia, de la provincia Guip√ļzcoa.

A trav√©s de su p√°gina de Facebook, explicaron que “nosotras vivimos en clausura, llevamos un h√°bito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (m√°s que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opci√≥n que no nos hace mejores ni peores que nadie”.

La administradora de la p√°gina, Patricia Noya (quien escribi√≥ a nombre de todas sus hermanas), aclar√≥ que es una opci√≥n que las hace “libres y m√°s felices que a muchos”.

“Y porque es una opci√≥n libre, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello”, expres√≥.

“HERMANA, YO S√ć TE CREO”, manifestaron.

En conversaci√≥n con el medio Verne, del diario espa√Īol El Pa√≠s, Noya enfatiz√≥ en que “simplemente hemos reaccionado como todas las mujeres y hombres normales: con estupor y sentimiento de impotencia.

“Nos resulta curioso que llame tanto la atenci√≥n que un grupo de monjas reaccionen de esta forma; que tengamos h√°bitos diferentes no significa que estemos fuera del mundo. Este tipo de cuestiones tambi√©n nos pertenecen”, sentenci√≥.

En los √ļltimos d√≠as, la Fiscal√≠a de Navarra anunci√≥ que apelar√°n a la pol√©mica sentencia contra estos cinco hombres, que fueron condenados a nueve a√Īos de prisi√≥n. Esto, puesto que la instituci√≥n considera que los actos “son constitutivos de un delito de agresi√≥n sexual (violaci√≥n) y no solo de abuso sexual”