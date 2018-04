Las impresionantes fotos de protestas en España por fallo que descartó violación a joven

Miles de mujeres salieron a manifestarse esta jornada en Espa√Īa en rechazo a la decisi√≥n de un Tribunal de Navarra en contra de 5 hombres, condenados a 9 a√Īos de prisi√≥n por el delito de abuso sexual en contra de una joven de 18, pero que descart√≥ el de agresi√≥n sexual o violaci√≥n.

Los 5 hombres de La Manada -como se denominaba el grupo- eran acusados de haber violado a una joven durante la celebraci√≥n de la fiesta de San Ferm√≠n en 2016, pero el tribunal descart√≥ una agresi√≥n sexual, que habr√≠a subido la pena al menos a 20 a√Īos de prisi√≥n.

En la lectura de la sentencia transmitida en vivo por televisi√≥n, el tribunal hall√≥ a los hombres culpables del “delito continuado de abuso sexual”, pero descart√≥ el de violaci√≥n, que presupone violencia e intimidaci√≥n contra la v√≠ctima, algo que los jueces no observaron.

Los condenados incluso grabaron el momento en que abusaron de la joven y le robaron su teléfono celular, con el objetivo de que no llamara a servicios de seguridad. El video fue clave en el juicio.

La joven madrile√Īa explic√≥ haber bebido sangr√≠a, bailado y festejado con amigos. Luego, encontr√°ndose sola en un banco, fue abordada por uno de los hombres, quien le habl√≥ de f√ļtbol y tatuajes. Luego bes√≥ a otro del grupo y se fue con ellos sin pensar “que iba a suceder lo que sucedi√≥”.

“Cuando ya me vi rodeada (…) no sab√≠a como reaccionar y no reaccion√©, reaccion√© someti√©ndome”, resumi√≥ la joven durante el juicio.

Yo sí te creo

Frente al tribunal en Pamplona, manifestantes gritaban “no es abuso, es violaci√≥n”, mientras en Twitter se volv√≠a tendencia el lema #YoS√≠TeCreo, en apoyo a la joven v√≠ctima de 18 a√Īos.

La noche de este jueves en Espa√Īa (hay 5 horas de diferencia con Chile), se registraron masivas manifestaciones en Madrid, Barcelona, Valencia Pamplona y varias ciudades ib√©ricas, en rechazo a la decisi√≥n del tribunal.

“Ella dijo NO. Te cre√≠mos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo ‘La Manada’ no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¬Ņqu√© entendemos entonces por violaci√≥n?”, pregunt√≥ en Twitter Pedro S√°nchez, l√≠der del Partido Socialista, el principal de oposici√≥n.

Ola de rechazo

Los sospechosos fueron detenidos al día siguiente de los hechos y mantenidos desde entonces en prisión preventiva.

Uno es miembro de la Guardia Civil -actualmente suspendido- y otro era militar. Varios de ellos eran fan√°ticos del Sevilla FC.

Su defensa pidi√≥ su absoluci√≥n alegando que la joven consinti√≥ ya que aparentemente nunca dice “no” en las im√°genes del video grabado.

Ese razonamiento suscit√≥ una ola de rechazo en las calles y en redes sociales en Espa√Īa, cuando naci√≥ el lema “Yo s√≠ te creo”.

La fiscal rechaz√≥ los argumentos de la defensa afirmando que la joven nunca hab√≠a tenido sexo en grupo y que conoci√≥ a sus agresores siete minutos antes de la “violaci√≥n”.

La escritora espa√Īola Luc√≠a Etxebarr√≠a record√≥ que hace diez a√Īos, en los Sanfermines, una estudiante de 20 a√Īos fue asesinada en Pamplona porque se resisti√≥ a una violaci√≥n. “El mensaje: si te resistes, te matan. El mensaje de hoy: si no te resistes no te creemos”, se√Īal√≥ en Twitter.

Sin embargo Espa√Īa es un pa√≠s pionero en el combate contra el maltrato a las mujeres, con una ley espec√≠fica aprobada en 2004.

Aqu√≠ est√° la manada feminista. pic.twitter.com/SpEVgVmk3e — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) April 26, 2018

Pamplona sale a la calle tras conocer la sentencia de los violadores de la manada pic.twitter.com/1ZM9a2W3uR — Javier Osasuna (@Un_rojillomas) April 26, 2018

V√≠deo de la manifestaci√≥n de Madrid contra la sentencia de La Manada pic.twitter.com/NNzp60uahb — Fernando Berl√≠n (@radiocable) April 26, 2018