Usuario registra en video el artefacto explosivo que detonó en el metro de Londres

A través de la red social Twitter, el usuario Sylvain Pennec compartió un video del momento en el cual los ocupantes de un vagón del metro de Londres eran evacuados del lugar, mientras el artefacto que produjo una explosión durante esta jornada seguía ardiendo.

Éste se trató de un cubo comúnmente utilizado para pintura, el que estaba dentro de una bolsa plástica y del cual salía una serie de cables.

Lee también: Policía londinense califica explosión en metro como “acto terrorista” y levanta indagación

De acuerdo a testigos, hubo gente que resultó “muy quemada” y que había perdido pelo. No obstante, no se registraron muertos por el hecho, el cual ha sido calificado como un atentado terrorista por la policía londinense.

Éste es el quinto acto de esta naturaleza que afecta a la nación europea en 6 meses y la estación en cuestión, Parsons Green, fue evacuada a modo de emergencia.

No obstante, el jefe de la diplomacia británica y exalcalde de Londres, Boris Johnson, llamó a la calma.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) 15 de septiembre de 2017