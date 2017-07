Juez británico reprende a chileno sorprendido robando tras llevar sólo 1 semana en el país

Sí, los británicos conocen bien a los chilenos. Y lamentablemente no sólo por nuestros vinos o por contar con la habilidad de Claudio Bravo en el Manchester City, sino también por ser los ladrones más hábiles que la policía de Londres debe enfrentar, reveló un reportaje de Vice.

Sin embargo, también pueden ser los más torpes.

Este 21 de julio recién pasado, un juez de la localidad de Oxshott en el condado de Surrey no tuvo mucha simpatía con Franco Andrés Carrasco, un chileno de 20 años que tras llevar apenas una semana en el país, fue arrestado tras haber robado una vivienda.

Podríamos decir que Carrasco no hizo mucho por mantener el “honor entre (o de los) ladrones“. La policía comenzó a sospechar cuando le vio conducir un Audi A4 blanco de forma errática. No, no es que fuera ebrio: el hombre no sabía manejar. De hecho, ni siquiera tiene licencia de conducir en Chile.

Al registrar el vehículo, los uniformados encontraron joyas, carteras y un vestido (sí, un vestido), los cuales habían sido sustraídos el mismo día, durante la mañana.

Según relata el sitio de noticias locales GetSurrey, Carrasco compareció ante un tribunal de Guildford vistiendo una polera negra y luciendo un gran tatuaje en su brazo izquierdo. Ya que no hablaba inglés debió ser apoyado por un intérprete, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas durante la lectura de los cargos.

Pero al juez Peter Moss no le impresionó mucho su llanto: lo condenó a 8 meses de prisión por conducir sin licencia, sin el seguro obligatorio, y desde luego, por robo.

“Algo me parece muy extraño en este caso”, le espetó el magistrado. “Usted le dijo a la policía que nunca había estado en Reino Unido, que no tenía licencia de conducir ni tampoco su seguro obligatorio. Me parece muy sospechoso cuál eran sus verdaderas intenciones al venir a este país“.

“Yo sólo puedo intervenir en este caso en particular, pero espero que lo deporten apenas sea liberado, momento para el cual su visa de visitante ya debería haber caducado”, sentenció el juez.

En tanto, la embajada de nuestro país indicó que Carrasco no tenía antecedentes criminales en Chile.