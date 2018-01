Trump admite que posibilidad de evitar paralización del gobierno "no se ve bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que la perspectiva de alcanzar un acuerdo político en el Senado que evite el cierre del gobierno este viernes, por falta de un presupuesto, “no se ve bien”.

“No se ve bien para nuestros militares y nuestra seguridad”, afirmó Trump en un mensaje en Twitter en el que acusó a los demócratas de querer “el cierre del gobierno para disminuir el éxito de nuestra ley de reducción de impuestos”.

Trump publicó el tuit en momentos en que el Senado prepara una votación de emergencia a las 22:00 horas locales para tratar de aprobar una extensión del presupuesto del año pasado por otras cuatro semanas.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018