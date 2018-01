Trump sugiere que podría tener una buena relación con Kim Jong-Un

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 20:13

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que podría tener una buena relación con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, pero se negó a aclarar si ya habló con él.

“Probablemente tenga una buena relación con Kim Jong-Un”, dijo el mandatario en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.

Preguntado si habló con él directamente, Trump respondió: “No quiero hablar de esto. No estoy diciendo si lo he hecho o no. Simplemente no quiero hablar de esto”.

Washington y Pyongyang discrepan por el programa nuclear y misilístico de Corea del Norte, que podría alcanzar territorio estadounidense o de alguno de sus aliados.

Trump se ha enzarzado en una guerra retórica con el líder norcoreano desde que llegó a la Casa Blanca, a quien ha llegado a calificar de “hombre cohete”.