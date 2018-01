Ola de frío llega hasta el sur de EEUU: nieva en Florida por primera vez en tres décadas

Los habitantes del norte de Florida (sur de EEUU) despertaron este miércoles con una extraña sorpresa, por primera vez en tres décadas cayó nieve en el “estado del sol”, debido a una ola de frío que se ha expandido por casi todo el país.

Tallahassee, la capital de este estado del sureste estadounidense, amaneció con 2,5 milímetros de nieve, la primera medición significativa desde 1989, según el Weather Channel.

Los floridanos, más acostumbrados al azote de un huracán, se apuraron a publicar en las redes sociales fotos de nieve acumulada sobre chancletas playeras y piscinas al aire libre, con el hashtag #snowmageddon.

La tormenta invernal que golpea el miércoles el sureste estadounidense ha provocado alertas meteorológicas y el cierre de rutas en el norte de Florida y el sureste de Georgia.

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró estado de emergencia en el área costera; mientras el de Florida, Rick Scott, alertó a sus ciudadanos a prepararse para “condiciones climáticas extremas”, con temperaturas en torno a los 0ºC en el norte del estado.

“Hoy y mañana se espera mucha nieve y hielo desde Florida hasta Maine (noreste)”, escribió el miércoles en Twitter el Centro Nacional de Meteorología (NWS).

“Esta tormenta en la costa este se intensifica rápidamente y producirá vientos fuertes y peligrosos, que pueden resultar en árboles caídos, cortes de electricidad e inundaciones costeras”, advirtió el servicio meteorológico.

It’s snowing in Tallahassee! As exciting as this is, please use extreme caution if you are driving & don’t expose yourself to the cold for too long without proper gear. #SunshineState #SnowDay #WinterIsHere pic.twitter.com/QVnnCTWQ5E

— Tallahassee Police (@TallyPD) January 3, 2018