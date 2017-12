Piloto de la Armada de EEUU reconoce posible encuentro con un Ovni

David Fravor, comandante en retiro y expiloto de la Armada de los Estados Unidos, reconoció que durante su carrera tuvo la ocasión de interactuar con un objeto volador no identificado (Ovni).

Lee también: Pentágono reconoce que hubo un millonario programa de estudio de ovnis en EEUU

La declaración del uniformado tiene lugar, tras la revelación realizada por el Pentágono, en la que el Gobierno norteamericano reconoció la existencia de un programa para la “identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas”.

Según consignó el sitio Infobae, Fravor declaró que el encuentro tuvo lugar durante un vuelo de entrenamiento abordo de un FA-18 que realizó el 14 de noviembre de 2004.

“No vi nada como eso en toda mi vida, en mi historia de vuelos que tuviera esa performance, esa aceleración… tengan en cuenta que esa cosa no tenía alas“,recordó el militar en retiro ante un programa especial de la cadena ABC.

Agregó además que se trataba de un dispositivo de color blanco con la forma de un caramelo “Tic Tac”, que se movía en forma ágil y cayó desde, aproximadamente, 25 mil metros, según los datos aportados por los controladores aéreos.

“Cuando comenzó a acercarse a nosotros, cuando comenzamos a descender hacia él, estaba volando en forma alargada, por lo que era un tic tac, con el extremo redondeado yendo en dirección hacia adelante… No sé qué fue. No sé lo que vi. Sólo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y que me gustaría volarlo”, dijo Fravor.

El miembro en retiro de la Armada estadounidense precisó además que “no sé si fue una vida alienígena, pero diré que en el universo infinito, con múltiples galaxias que no conocemos, si somos el único planeta con vida, es un universo muy solitario”.