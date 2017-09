Trump critica a "terroristas fracasados" tras acto terrorista en Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los “terroristas fracasados” que, aseguró, están detrás del acto terrorista de este viernes en el metro de Londres, en el que resultaron heridas 22 personas.

“Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado”, tuiteó el mandatario estadounidense, ávido usuario de Twitter.

“Son personas enfermas y dementes que estaban en la mira de Scotland Yard. ¡Hay que ser proactivos!”, dijo.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

Luego añadió: “A los terroristas fracasados se les debe tratar de una manera más fuerte”.

“Internet es su principal herramienta de reclutamiento, que debemos cortar y usar mejor”, advirtió, sin ofrecer más detalles.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017