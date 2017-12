Sismo de fuerte magnitud se percibió en Indonesia

Un sismo de magnitud 6,5 se percibió en Indonesia la jornada de este viernes a eso de las 13:47 (hora de Chile), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, según sus siglas en inglés).

El sismo se registró a 56 kilómetros al suroeste de Tasikmalaya y se sintió principalmente en la isla de Java, con una profundidad de 91 kilómetros.

Los primeros reportes locales señalan que el movimiento telúrico ha causado varias varias víctimas fatales y un daño importante a estructuras, informó la agencia de noticias AP.

El vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, confirmó a AP que se han reportado víctimas fatales por el sismo, pero sin precisar un número exacto.

BREAKING: A strong earthquake strikes Indonesia's most populous island of Java, killing an unknown number of people amid reports of collapsed buildings. https://t.co/YozM4CTlam

— The Associated Press (@AP) December 15, 2017