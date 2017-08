Revelan videos e imágenes que muestran fuerte magnitud del terremoto registrado en China

Durante la jornada de este martes se registró un fuerte sismo de 6,5 grados de magnitud en el sureste de China; actividad que ha generado un alto impacto en el país debido a la cantidad de muertos que se han estimado y los grandes daños que podrían haber recibido más de 100 mil casas en la zona.

Lo anterior, basado en la información entregada por la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres de China, quienes han realizado un análisis preliminar del desastre ocurrido en una remota región de la provincia de Sichuan.

A partir de esto, los medios de comunicación del país han publicado imágenes y videos sobre la tragedia, los que revelan la fuerte magnitud del terremoto ocurrido en Asia.

Revisa los registros a continuación:

5 people killed, over 60 others injured, 30 in serious condition after 7.0-magnitude quake hit SW China's Sichuan pic.twitter.com/AwFdVKhMaR

— China Xinhua News (@XHNews) August 8, 2017