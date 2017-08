Autoridades temen gran cantidad de muertos y heridos por terremoto en China

Un terremoto de 6,5 de magnitud que sacudió el suroeste de China el martes por la noche podría haber dejado hasta 100 muertos y miles de heridos, informó la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres de China.

Más de 130.000 casas podrían haber sufrido daños, según un comunicado publicado en su página web, basándose en una análisis preliminar del desastre en una remota región de la provincia de Sichuan.

De igual modo, el primer reporte entregado sobre el terremoto, señala que hasta el momento se han confirmado 5 víctimas fatales, más de 60 heridos (30 de ellos graves), indicó la agencia de noticias Xinhua.

5 people killed, over 60 others injured, 30 in serious condition after 7.0-magnitude quake hit SW China's Sichuan pic.twitter.com/AwFdVKhMaR

