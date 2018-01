Joven argentina que confesó asesinato de su pareja cambia su versión ante la justicia

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 12:56 · Actualizado a las 13:12

La jornada del martes prestó declaración ante la justicia, Nahir Galarza, la joven que confesó haber asesinado a su novio en Argentina en un caso que ha impactado al país trasandino.

Galarza es acusada del asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, quien murió el pasado 29 de diciembre tras recibir dos disparos. La misma joven confesó esa tarde el crimen, tras ejecutar en dos oportunidades el arma de servicio de su padre, quien es policía en la ciudad de Gualeguaychú (este de Argentina).

En su nuevo testimonio, la joven afirma que los disparos que mataron a Pastorizzo fueron casuales y que nunca tuvo intención de dañar a quien fue su pareja por más de 4 años, consigna diario Clarín de Argentina.

De acuerdo a lo relatado por Galarza, esa noche se había rencontrado con Pastorizzo, quien habría mostrado una actitud bipolar, afirmando que la extrañaba, pero al mismo tiempo la cuestionaba porque se había estado viendo con un joven llamado “Rafael”.

Ambos estaban en la habitación de la joven, cuando él se enoja y la obliga a salir de la casa en su motocicleta, señala el testimonio dado a la justicia este martes.

“Le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael, y le empecé a echar en cara, que por lo menos Rafael me respetaba, y ahí se enojó, me agarró del pelo y me sacó de la habitación, y me empezó a decir que yo me iba conmigo (…) Me hizo esperar adentro de mi casa, hasta que saca lo moto”, señaló Galarza a la justicia.

Según la joven, habrían salido en la motocicleta de la víctima por las calles de Gualeguaychú, cuando Pastorizzo comenzó a acelerar excesivamente hasta perder el control del vehículo, lo que le obliga a frenar bruscamente, en ese momento la pistola se habría disparado en dos ocasiones.

“Cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarró de él, e agarra la moto con las dos manos y casi nos caímos. Cuando me agarro de él, le saqué la pistola, ni siquiera miré cómo la agarré y en ese momento que frena de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado (…) Fue todo rápido me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió y tire el arma al piso no sabia que hacer”, agrega Galarza en su testimonio.

En su primera declaración, la joven había dicho que ella disparó en dos ocasiones a su pareja, luego de una discusión y afirmando que su familia no tenía ninguna responsabilidad, sino que ella actuó por cuenta propia.

“La anterior declaración la hice porque no quería que culpen a mi papá, porque era su arma y yo no quería que el tenga problemas y yo no le había contado a mi papá lo que había pasado, no sabia qué decir, no sabia qué hacer”, expresó la joven.

La defensa de Galarza ha sostenido que la relación de los jóvenes había sido bastante conflictiva, con una serie de episodios de violencia por parte de Pastorizzo en contra de la acusada, situación que ha desmentido la familia de la víctima.

Los familiares de fallecido joven han dicho que Galarza agredió en reiteradas ocasiones a Fernando, incluso una serie de conversaciones de WhatsApp mostraban cómo el motociclista le contaba a amigos que Nahir le agredía.