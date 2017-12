Ministro del Interior peruano presenta su renuncia tras acusaciones contra Kuczynski

El ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío, presentó su renuncia este domingo en medio de acusaciones por vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el caso de sobornos de Odebrecht, hecho que lo tiene amenazado de destitución por el Congreso.

“Él está muy preocupado. Me ha mandado una carta (de renuncia) que no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede”, dijo el propio Kuczynski en una entrevista que concedió este domingo a un panel de periodistas de cinco canales de TV locales.

Basombrío, cuya responsabilidad es velar por la seguridad interna del país, es la primera dimisión en el gabinete luego de que la empresa Odebrecht reveló que pagó casi cinco millones de dólares por asesoramiento a firmas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013.

Aunque la compañía constructora, envuelta en pago de sobornos en América Latina, aclaró que fueron pagos realizados dentro de la legalidad y en los que Kuczynski no participó.

El Congreso de Perú, controlado por la oposición de derecha, votará el jueves próximo un pedido para destituir al centroderechista Kuczynski por incapacidad moral, acusándolo de haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías a Odebrecht.

Se necesitan 87 de 130 votos para destituirlo y, hasta el momento, la oposición los tendría asegurados.

Kuczynski, aunque admitió que ganó dividendos por los contratos de su empresa, descartó que haya existido conflicto de intereses, porque mientras él era ministro, todos los negocios los manejó su socio.

La brasileña Odebrecht admite que pagó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras en Perú entre 2004 y 2015, período que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), donde Kuczynski fue ministro; Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Humala se encuentra bajó prisión preventiva, acusado de recibir 3 millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos, acusado de recibir 20 millones de dólares en un soborno para conceder a Odebrecht la construcción de una carretera.