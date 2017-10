Polémica en Uruguay por caso de niña y madre obligadas a volver a España

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) revisará el caso de una niña y su madre obligadas por resolución judicial a volver a España, donde reside el padre de la menor, señalado de violencia doméstica.

A la revisión, que podría tardar “varios meses” según consignó el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, citado por medios locales este martes, se suma una medida cautelar que suspende el viaje el jueves de la madre y su hija a España, como determinaba la resolución judicial inicial.

El caso y la decisión judicial han sacudido a la opinión pública local, ante las denuncias de la familia uruguaya de la menor, que acusan al padre de abuso sexual.

Incluso instituciones del gobierno criticaron duramente a la Justicia tras la sentencia.

El caso comenzó el año pasado, cuando la madre de la niña de cinco años decidió no volver a España luego de un viaje a Uruguay con su hija.

Las críticas provenientes de sendas instituciones de la órbita del Poder Ejecutivo -la Institución Nacional de las Mujeres de Uruguay (Inmujeres) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU)-, le dieron mayor notoriedad al caso.

Según un comunicado a la opinión pública difundido por Inmujeres e INAU el lunes, “tanto la niña como su madre (uruguaya) fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España”.

“La niña y su madre no deberían ser enviadas donde se encuentra el agresor en tanto se está perpetuando la violencia y poniendo en riesgo su vida e integridad”, enfatizó el fuerte comunicado que cuestionó la decisión de la Justicia.

El padre de la niña, de nombre Pablo, fue contactado por un canal de televisión local y se defendió de las acusaciones.

“Mi hija va a estar bien protegida. Va a estar con psicólogos y no me voy a acercar a ella. No les va a faltar nada. Acepté todo con tal de que viniera. Cuento con la verdad y no tengo ningún problema ni me escondo. No la voy a abandonar jamás, no tengo miedo porque digo la verdad. Estoy firme. Amo a mi hija”, sostuvo el hombre.

La madre de la niña, de nombre María, y la pequeña de cinco años, residen en Uruguay y tanto INAU como Inmujeres sostienen que al haber pasado más de un año de su arribo al país, en función de convenios legales internacionales firmados por Uruguay, “la jurisdicción competente” para cualquier decisión judicial debería ser la local.

Por ello, considerando que la normativa actual en Uruguay “establece que el interés prioritario a contemplar debe ser el de esta niña”, exhorta a “garantizar su debida protección y el efectivo ejercicio de sus derechos humanos, por encima de otros intereses de los adultos involucrados”.