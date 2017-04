Gobierno de Venezuela comenzará proceso para retirarse de la OEA

El Gobierno de Venezuela anunció que iniciará el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lo anterior fue confirmado justo cuando este miércoles se decidió convocar, con el voto favorable de Chile, a una reunión especial por parte del Consejo de Permanente de la OEA, donde los cancilleres de todos los países miembros analizarán la situación de crisis política que vive ese país.

“El día de mañana (jueves) presentaremos la carta de renuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, anunció la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial.

De hecho, el pasado 28 de marzo, Maduro había llamado a un debate sobre la pertinencia de que Venezuela siguiese integrando la OEA.

“¿Tiene sentido la existencia de la OEA? ¿Tiene sentido la permanencia en la OEA? (…). Abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de Estados Americanos (…) y la permanencia de los Estados, entre ellos Venezuela, en esa organización”, dijo entonces el mandatario socialista.

En tanto, luego de casi un año de deliberaciones y cuatro sesiones en el último mes sobre la grave crisis política y económica venezolana, una mayoría de 19 países aprobó elevar el debate al nivel de cancilleres.

Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay votaron a favor.

“La historia se encargará de juzgar de forma implacable, no tenemos duda, y condenará con fuerza a los cipayos -serviles- genuflexos que hoy sirven a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica”, expresó Rodríguez.

En ese contexto, la canciller intentó desvíar las críticas hacia otros países de la región. “Yo me pregunto que tiene que decir esta organización sobre el nuevo Gobierno de Argentina: un empresario al servicio de los mandatos de Washington”, agregó.

“Hoy sus representantes estaban en la reunión de la OEA tratando de llevar una ofrenda a su amo imperial”, prosiguió.

De igual forma atacó la realidad de México: “Yo me pregunto también si no corresponde pasearnos por la realidad de México… y hago silencio porque es de tal tamaño la violación masiva a los derechos humanos para este hermano pueblo, que no nos que más si preguntarnos ¿Es que acaso los gobiernos de esta región no tienen nada que decir para defender los derechos del pueblo mexicano?”, recalcó.

Acto seguido cuestionó la “dictadura” de Brasil: “¿No hay nada que decir al desconocimiento de la voluntad de más de 54 millones de brasileros y brasileras?, que pusieron su voluntad por la Presidenta Dilma Rousseff y que el año sufrió un golpe de Estado”, acusó.

“Y es hoy un Gobierno de facto que pretende dar lecciones de democracia y derechos humanos a Venezuela”, dijo.

Sea como sea, la crisis humanitaria en Venezuela ya ha cobrado un total de 27 víctimas fatales en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.