La airada reacción de actor de Wena Profe ante pregunta de notera de CQC sobre Herval Abreu

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de Caiga Quien Caiga (CQC), ocasión en la que presentaron una nota sobre el consejo llevado a cabo por el PPD previo a las elecciones internas.

Hasta dicha actividad lleg√≥ la periodista Lorena Vargas, quien aprovech√≥ la presencia de √ďscar Hern√°ndez para consultarle por su opini√≥n sobre las acusaciones de abuso sexual en contra de Herval Abreu.

“¬ŅTrabajaste con Abreu?”, comenz√≥ preguntando la comunicadora, ante lo que el actor de Wena Profe (TVN) respondi√≥: “No, porque yo llevo 34 a√Īos en el 7 (TVN)”.

En una conversaci√≥n que cada vez se torn√≥ m√°s tensa, Hern√°ndez -quien asisti√≥ como invitado por el partido al evento- se mostr√≥ bastante molesto, asegurando que el periodismo en Chile “se ha transformado en una especie de depredadores”.

“Supongamos que la justicia diga que Far√≠as (Roberto) o el mismo Abreu son inocentes, ¬Ņqu√© van a hacer los periodistas?‚ÄĚ, asever√≥ el int√©rprete, agregando que el periodismo ha hecho “carnicer√≠a con la gente”.

“Est√°s enojado”, le coment√≥ la periodista de CQC, a lo que Hern√°ndez contest√≥: “Por supuesto que estoy enojado, porque afecta a la dignidad de las personas”.

“¬ŅY no te parece m√°s indigno que se aproveche una persona con poder de una mujer…?”, preguntaba la periodista, cuando el actor replic√≥: “Es que t√ļ est√°s suponiendo qu√© es verdad y es mentira. T√ļ no tienes idea, est√°s d√°ndolo como una afirmaci√≥n. No tienes idea”.

“Lo indignante es que si la declaraci√≥n que hizo determinada persona es mentira, ¬Ņqu√© vas a hacer despu√©s? ¬ŅVas a entrevistar a la persona para pedirle disculpas?”, cerr√≥ el actor.