"Tuve miedo": actriz Antonella Orsini se refirió a sus acusaciones contra Herval Abreu

Hoy sali√≥ mi nombre en un reportaje en El Mercurio sobre el abuso en el mundo audiovisual. No es f√°cil poner el nombre cuando una sabe que hay que enfrentar a un machismo metido tan profundamente en la televisi√≥n, las instituciones y para qu√© decir en las mentes de cada uno de nosotros y nosotras. Por supuesto que cuesta, cuesta m√°s que la cresta, pero soy mujer, tengo una hija mujer y creo que es el momento de decir Basta. Si me mantuve en silencio durante tiempo fue porque, tristemente, somos parte de una sociedad que normaliza este tipo de situaciones y, sinceramente, tuve miedo. Pero no quiero que la sociedad en que crezca mi hija sea la del aguantar y normalizar este tipo de cosas. Como actriz y profesional, pongo mis emociones, intelecto y mi cuerpo a disposici√≥n de mis personajes y en manos de un director que tiene como misi√≥n sacar lo mejor de m√≠. Por eso confi√©, como cualquier actor conf√≠a en su director o directora . Dentro de ese contexto, es cuando se da esta situaci√≥n que comento en el diario de hoy. M√°s detalles no dar√© de manera p√ļblica. Sentarme en un panel o dar entrevistas, hoy no me acomoda y quiero cuidarme como se cuida cualquier mujer que se ha sentido vulnerada. Guardo y respeto mi vida privada y las de mis hijos y espero se me respete aquello. No obstante, quiero invitarlas a ustedes mujeres ‚Äďy tambi√©n a aquellos hombres que est√°n con nosotras en esto- a movilizarse y visibilizar la violencia patriarcal y el abuso de poder, en el mundo audiovisual y donde sea. Hay que hacer visible lo que durante a√Īos ha sido invisible. No es una moda. Es la urgencia de abrir los ojos, por m√≠, por ti, por mis hijas, compa√Īeras, madres y hermanas. Gracias por respetar mi deseo de no hablar en los medios las particularidades de lo que viv√≠. Gracias a mis compa√Īeras actrices que me han llamado solidarizando y sobre todo gracias a todas y todos quienes hacen algo porque este no sea un mundo de abusos. #NoEsNo

A post shared by Antonella Orsini (@antonella_orsiniv) on Apr 28, 2018 at 10:43am PDT