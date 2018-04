La desconocida faceta de Catalina Vallejos que nada tiene que ver con la TV: equitación

Catalina Vallejos es una querida figura televisiva, que ya suma casi ocho años en televisión, desde que debutó en Calle 7. La ex chica Yingo nunca ha dejado de salir en pantalla, donde se ha lucido animando programas como Sabingo o conduciendo los backstage de importantes eventos como el Festival de Viña del Mar.

Si bien casi todo lo que hace Catalina es relacionado con las comunicaciones y la moda, unas fotografías que se publicaron en su cuenta de Instagram llamaron la atención de sus seguidores. En dos de las imágenes, la panelista de Primer Plano aparece acompañada de un caballo, lo que da cuenta de la nueva faceta que está probando y que tiene relación con una pasión que tiene de niña: la equitación.

“Comencé a tomar clases de equitación en la UC, en San Carlos de Apoquindo, muy cerca del estadio de la Católica”, partió relatando la joven que hace solo un par de semanas partió con esta disciplina, luego de ver una competencia que la dejó muy entusiasmada.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex Calle 7 comentó que “son dos clases a la semana. En un comienzo la idea es no tenerle miedo al caballo y en eso estoy perfecto, me siento cómoda. El primer caballo que monté era manso, de tamaño mediano, de colo café, muy bonito”.

Y esto no lo hace sólo como una distracción, ya que Catalina se está tomando realmente en serio la práctica de la equitación: “Ojalá pudiera aprender a saltar vallas. En mi primera clase vimos trote, cómo controlar el caballo y agarrar las riendas. En un futuro no muy lejano, me encantaría competir”, aseguró.

Según lo comentado por Felipe Gándara, uno de los profesores de esta disciplina en la UC, con más de 20 años de experiencia en Europa, Vallejos tiene gran habilidad por lo que no descartan que “sea rostro del campeonato sudamericano de jinetes jóvenes que desarrollaremos a fines de octubre”.