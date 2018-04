El firme lado materno de Francisca García-Huidobro: mi hijo es "mi único y gran amor"

Lleva 14 a√Īos al mando del programa de far√°ndula nacional, Primer Plano (Chilevisi√≥n) y tres a√Īos liderando Maldita Moda (tambi√©n de Chilevisi√≥n). La presentadora de televisi√≥n Francisca Garc√≠a Huidobro no ha parado de trabajar en a√Īos. As√≠ se ha convertido en uno de los rostros m√°s fuertes de la pantalla chilena.

‚ÄúMe gusta hacer la pega que hago. No me interesa tener m√°s exposici√≥n de la que tengo ni m√°s fama (…) No tengo un Porsche, pero es un buen auto. Mi hijo va al colegio. Podemos pagarnos la salud. Trabaja conmigo mi nana, que en realidad no es mi nana, sino la gerenta de la casa. Entonces vamos viendo qu√© va pasando‚ÄĚ, dijo en una entrevista con el diario de circulaci√≥n nacional La Cuarta.

Pero a pesar de sus éxitos televisivos, no todo ha sido muy bueno. De hecho, hace pocos meses vivió el quiebre sentimental con su, ahora, expareja: el comentarista deportivo Manuel de Tezanos.

“Me separ√© en septiembre. Estamos en abril. Ha pasado un tiempo, digamos, pero ya pas√≥. Estoy bien, muy tranquila, reconstruyendo mi casa, porque todo cambia. Cuando uno se separa, no solo se pierde lo emocional, sino lo concreto, lo cotidiano. Pero contenta”, dijo respecto de su situaci√≥n amorosa.

Pero no se qued√≥ ah√≠, pues manifest√≥ que tras un hecho de tal envergadura, lo √ļnico que queda es “volver a levantarse y seguir”.

Y eso, al parecer, lo hace con el apoyo de su familia m√°s cercana: su hijo Joaqu√≠n, fruto de su antigua relaci√≥n con su compa√Īero de trabajo en Primer Plano Julio C√©sar Rodr√≠guez.

La mujer de 45 a√Īos sentenci√≥ que es “mam√° de un hijo √ļnico, que va a cumplir 13, y ese es mi √ļnico y gran amor. El que siga ese amor, bienvenido sea; y el que no, puede ir por la misma puerta que entr√≥‚ÄĚ.

Hablamos del peque√Īo que, a pesar de su corta edad, ya ha tenido apariciones en el mundo de la televisi√≥n. Y es que durante la presentaci√≥n de Gente de Zona en el Festival de Vi√Īa del Mar 2018, se subi√≥ al emblem√°tico escenario para interpretar uno de los √©xitos del d√ļo reguetonero.