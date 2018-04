Los pormenores del beso entre el “Pelao Monroy” y “Waldo” en Soltera Otra Vez 3

La noche de este martes Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Soltera Otra Vez 3, que estuvo marcado por el beso entre dos personajes de la nocturna.

Se trata de el Pelao Monroy (Luis Gnecco) y Waldo (Julio Gonz√°lez), quienes en una escena tuvieron que besarse para que el primero pudiera deshacerse de Maril√ļ (Malucha Pinto).

Y es que los constantes acosos de Maril√ļ, terminaron por aburrir al Pelao, por lo que este invent√≥ que estaba interesado amorosamente en su amigo Waldo.

“Fue muy raro, divertido y complejo tambi√©n porque no pod√≠amos hacerlo bien. EL Lucho que es mi amigo tambi√©n, me molestaba y yo me mataba de la risa y me pon√≠a nervioso por lo que no pod√≠amos grabar”, indic√≥ Gonz√°lez a T13.

Adem√°s agreg√≥ que “√©l me agarr√≥ para el leseo todo el rato y a eso se sumaban las bromas del equipo, del director (Roberto Rebolledo), entonces no fue f√°cil para m√≠. Claramente yo me cohib√≠”.

Debido a lo anterior, el actor reconoció que la escena tuvo que ser repetida cuatro veces.

Cabe se√Īalar que el personaje nunca hab√≠a besado a nadie en las tres temporadas, ya que su esposa, Marujita, nunca aparece en pantalla.

“Nada peor que mi primer beso haya sido con el Pelao, el m√°s feo, por √ļltimo con (Cristi√°n) Arriagada”, finaliz√≥ entre risas.