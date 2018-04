Así fue la criticada participación de Patricia Larraín en La Divina Comida

Daniela Castillo, Yuhui Lee, Juan Carlos ‚ÄėPollo‚Äô Valdivia, y Patricia Larra√≠n fueron los protagonistas del reciente cap√≠tulo de La Divina Comida.

En el programa los invitados cenaron juntos durante cuatro noches, donde conversaron de diferentes temas y luego evaluaron el men√ļ de cada participante.

Sin embargo, quien se rob√≥ la atenci√≥n y los comentarios de los televidentes fue Patricia Larra√≠n. La comunicadora se mostr√≥ muy exigente con los platos de sus compa√Īeros y critic√≥ bastante las preparaciones, adem√°s de ponerles notas muy bajas.

Lo curioso es que cuando fue su turno de cocinar, la ex Miss 17 utilizó la famosa olla Thermomix (que ella vende), la cual facilita la cocina pues basta con agregar los ingredientes, programarla y el aparato se encarga del resto.

Esto, además de las muecas que hacía mientras probaba los platos, hicieron que los tuiteros no tuviesen piedad con sus críticas.

Por otra parte, Larraín también habló del malestar que le provoca tener que responder siempre las mismas preguntas. Esto debido a un regalo que Valdivia le hizo durante la noche en la que fue anfitriona.

Se trataba de una antigua foto donde aparece ella junto a Bon Jovi, a quien conoci√≥ cuando estaba comenzando en televisi√≥n. Seg√ļn relat√≥, en aquella ocasi√≥n le pidi√≥ al m√ļsico tocar uno de sus tatuajes y cortale un mech√≥n de pelo, a lo que √©l dijo que no.

‚ÄúHace 7 a√Īos que no trabajo en televisi√≥n. Entonces, claro, me han invitado para hablar de cualquier cosa. Me sientan y me preguntan de Miss 17, de Bon Jovi y de Marcelo R√≠os… Al final uno dice’¬Ņqu√© hice?’ ‘¬ŅQu√© hice en televisi√≥n?’ ‘¬ŅSoy nadie?’ ¬ŅMe llaman s√≥lo para preguntarme de Bon Jovi, de Miss 17 y del ‘Chino’ R√≠os?”, sentenci√≥.

“¬ŅMe entiendes o no? A lo mejor nunca me abr√≠, no tengo idea.. pero tengo tanta vida, tengo tanta alma”, agreg√≥ frente a la evidente incomodidad de Juan Carlos Valdivia.



Rating El programa de CHV logró liderar el rating del sábado con 13,1 puntos entre las 22:41 horas y las 01:32 horas. En el mismo horario Mega marcó 10 tantos, TVN 2,2 y Canal 13 9,8.

Pensaba que nadie podr√≠a superar la cara del plomo de neme, hasta que apareci√≥ ella, Pata Larrain #LaDivinaComida pic.twitter.com/ngMQ5oyVXx — ‚≠źÔłŹAngel Sin Alas ‚≠źÔłŹ (@ravsgreen7) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida Que desagradable y amargada Patricia Larrain — Ivonne Navarro (@INavarrete) 15 de abril de 2018

Patricia larrain no puede disimular lo inc√≥moda, hubiera pagado por verla en el cap√≠tulo con Junior Play boy #LaDivinaComida — Tam (@Tamath1982) 15 de abril de 2018

Alguien sabe como pillar la olla androide de la Patricia Larra√≠n ?#LaDivinaComida — Gonzalo Monsalve Moreno (@GonMonsalveM) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida Menos mal que Patricia Larrain ya no est√° en la Tele ūüėí — Rodrigo Collado (@drigocollado) 15 de abril de 2018

A ver si a esa mal educada de Patricia Larra√≠n le queda rica su comida, we√°s pencas y las caras q pone ūüėí aguante Yuhui ‚úäūüŹĽ#LaDivinaComida — Catalina Rojas (@swyninona) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida Patricia Larra√≠n se nota inc√≥moda… Con raz√≥n que pololeo harto tiempo con el Chino R√≠os… Tal para cual. ūüĎé — Evelyn Hoces (@evelynhoces1) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida Despues de ver cocinar a patricia larrain mas enojada estoy con las notas de yiuhuy q se saco la cresta cocinando — @carolinalibra (@carolinalibra) 15 de abril de 2018

Que desagrable la actitud de Patricia Larra√≠n, hacer caras cuando mientras comes!!ūüėĪūüôą

Si no te gusta lo que te sirven, te aguantas, disimulas por respeto al que cocin√≥ y punto!! #essimple #LaDivinaComida — P√≠a Osses (@piacarola) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida P√©simo que ganar√° Patricia, que a costa de poner malas notas obtuvo su primer lugar. Que mal ejemplo de "sana" competencia — Ivonne Navarro (@INavarrete) 15 de abril de 2018

Que onda la m√°quina de la Patricia Larrain? Mete un choclo y sale una humita? #ladivinacomida — JŐłoŐłaŐłqŐłuŐł√≠ŐłnŐł (@jarria1980) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida deberian descalificar a Patricia Larrain , usar la thermomix no es cocinar. La idea es mostrar las cualidades y habilidades culinarias no solo hechar los ingredientes que se√Īala la maquina. — karito katrala (@carolina9652) 15 de abril de 2018