Muere presentador de programa "Cazadores de Tormentas" a los 38 años

Desde 2008 recorrió diferentes lugar de América persiguiendo tornados con su programa de Discovery Cazadores de Tormentas, pero este martes el meteorólogo de la Universidad de Oklahoma, Joel Taylor, falleció a los 38 años.

Su equipo se encuentra devastado por la muerte del presentador y fue su compañero en el programa y meteorólogo experto en tormentas, Reed Timmer, quien anunció en redes sociales la triste noticia junto a algunas fotos y un emotivo mensaje.

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I'll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 24 de enero de 2018