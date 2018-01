La emoción de una madre de niño con parálisis cerebral luego que el Papa besó su rostro

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 21:58 · Actualizado a las 22:05

Este lunes comenzó la visita del papa Francisco a Chile. A eso de las 20:00 horas, el líder religioso pisó territorio nacional, siendo recibido por la presidenta Michelle Bachelet.

Tras 16 horas de viaje acompañado de su comitiva y periodistas locales, el obispo de Roma arribó a nuestro país, momentos que no estuvieron exentos de salidas de protocolo.

Bajó del avión que procedía desde el Vaticano para subir a un automóvil azul que lo llevó hasta el papamóvil, para luego ser trasladado hasta la Nunciatura Apostólica, lugar en que pernoctará.

En las afueras del edificio fue que estaba la familia de Rodrigo, un pequeño de seis años que padece de hidrocefalia y parálisis cerebral, complejas condiciones que mantienen al infante con problemas de salud.

En conversación con el periodista Gonzalo Ramírez de 24 Horas (TVN), Estefanía, la madre del pequeño, aseguró que vivió uno de los momentos más inolvidables de su vida.

Y es que frente a todos los admiradores, el Papa tocó el rostro de Rodrigo y lo besó, luego de haber estado con riesgo vital durante algún tiempo y que los pronósticos médicos no sean muy alentadores.

La mujer aseguró que vivió momentos de emoción cuando hicieron contacto visual. “El que me mirara a los ojos y sentir que te habla“, ejemplificó.

Es un instante que creo que se paraliza todo lo que tienes a tu entorno. “Ver a mis hijos cómo le tomaba mi rostro (…) sólo me preocupe de ver a mis hijos”, afirmó.

Con esto, manifestó que con la mirada le dijo que “no me preocupe, (que) me entiende, (que) sabe mi esfuerzo“, dijo. “Me paralizó. Me emocionó”, sentenció.