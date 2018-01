Autor de Amor a Domicilio analiza estrategia de Mega de acortar episodios de sus teleserie

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 20:34

Este martes llegó a su fin Tranquilo Papá, la teleserie vespertina de Mega protagonizada por Francisco Melo e Ingrid Cruz.

El desenlace de la producción no dejó contentos a los televidentes, quienes no sólo lo encontraron “fome” y “predecible”, sino que además criticaron la duración del capítulo.

El episodio duró sólo 26 minutos con una tanda comercial entre medio, algo que ya se ha hecho costumbre en las producciones de la estación privada, y también de los otros canales. Sin embargo, para el libretista José Ignacio “Chasca” Valenzuela, responsable de teleseries como Amor a Domicilio y Papi Ricky, esta no es la mejor estrategia.

“Eso no pasa en ningún país para el cual yo haya trabajado, en estos momentos estoy escribiendo para México y lo hice para Telemundo, en Estados Unidos. Ahí lo horarios de las telenovelas son muy específicos y concretos. La duración de los capítulos es inamovible, es una hora exacta de pantalla y el material bruto dura 44 minutos sí o sí, porque son 16 minutos de tandas comerciales, no es algo que se modifique o corte, no existe eso”, aseguró a Las Últimas Noticias.

Según el destacado profesional, si a una teleserie le va mal, el canal acorta el número de capítulos pero no la transmisión. “México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, son países que están acostumbrados a exportar telenovelas, entonces los capítulos deben tener la misma duración”, afirmó.

De hecho, Valenzuela cuenta que él mismo tuvo que vivir esa estrategia hace algunos años cuando escribió Dama y Obrero para TVN. “Yo lo pasé muy mal”, dijo.

“Era muy complicado ver que de un capítulo mío hacían dos, entonces hay uno que no tiene un buen final y eso se nota en pantalla. No me parece una buena práctica, es algo que atenta contra el producto”, finalizó.