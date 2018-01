El costo que pagó Francisca García-Huidobro tras apoyar a Ignacio Gutiérrez contra CHV

La mañana de este lunes, Ignacio Gutiérrez se integró oficialmente como coanimador del matinal de TVN, Muy Buenos Días.

Tanto Cristián Sánchez como María Luisa Godoy recibieron en grande al periodista quien además recordó su mala experiencia tras su polémica salida de Chilevisión.

Uno de los dolores más grandes del comunicador, fue el poco apoyo que recibió en ese difícil momento por parte de compañeros de trabajo. “No cuesta nada decir ‘¿cómo estás?’, yo nunca pretendí hacer públicos esos mensajes (…) Ni siquiera hasta el día de hoy me han preguntado cómo está mi salud o cómo estuve un año sin sueldo”, expresó en el matutino.

Otro de los episodios complicados para Nacho, fue una reunión en la que ejecutivos de CHV le dijeron que debía exacerbar su orientación sexual en pantalla, para lo cual le iban a proporcionar un coach.

Luego añadió que quien lo apoyó en ese momento fue Carolina de Moras. “Alguien me defendió y después se echó para atrás. Yo soy muy honesto en decirlo, en esa reunión fue la única que me defendió. Ella (de Moras) dijo que ella podía ser la dueña de casa porque era madre soltera y yo podía ser el dueño de casa al ser gay“, contó Ignacio.

Posteriormente aclaró que “el tema que a mí me produjo una complicación, porque no éramos personas muy cercanas tampoco, pero una complicación fue que alguien con convicción en una reunión te defiende y después dice que no hubo nada en una reunión”.

Luego sorprendió al revelar que una de las personas que lo apoyó y que tuvo represalias en su contra fue Francisca García-Huidobro. “Fue súper complejo para ella”, indicando que ahora las cosas están mejor debido al cambio de administración. “Le echaron a todo un equipo, yo creo que ella ha sido una mujer muy fuerte”.