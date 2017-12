La dura crítica de Carmen Gloria Arroyo a Chilevisión a un día de su despido

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 21:04

Un día después del despido de Carmen Gloria Arroyo de Chilevisión, la ex “Jueza” reapareció en “Muy buenos días”, el matinal de TVN.

Allí, la abogada profundizó en su desvinculación laboral, al mismo tiempo en que reveló detalles desconocidos del episodio.

En esta línea, la animadora hizo una dura crítica a su ex casa televisiva: “Yo creo que las políticas de programación del canal, hoy no tienen cabida para La Jueza, porque creo que le están dando un giro al canal. Creo que buscan otro tipo de programación que no tiene que ver con el trabajo social”.

En la entrevista, Arroyo se refirió al día en que dio a conocer la medida en el programa “Diana” de Canal 13, sin oficialización mediante.

“Yo al responderle a Diana sobre esa pregunta, me remití a la información que salió en el cuerpo C de El Mercurio, de uno de los ejecutivos de Chilevisión que decía que el programa se acababa”, dijo.

Más tarde, afrontó el dolor que le significó ver el despido masivo de su equipo de trabajo: “Me senté en la oficina de La Jueza, con todo el equipo, hablamos todos y nos quedamos ahí esperando que fueran de a uno siendo llamados”, apuntó.

El descargo de la animadora continuó con una confesión sentida: “Todos quedamos con una sensación de injusticia”.