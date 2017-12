Iñigo Urrutia habla del regreso a las teleseries y defiende a "Dime quién fue"

Tras tres años alejados de las teleseries Iñigo Urrutia volvió a la pantallas en Dime quién fue, el comentado regreso a las nocturnas de TVN.

En la producción Urrutia interpreta a Alonso, un joven abogado que engaña a su esposa Fernanda (Josefina Fiebelkorn) con la tía de esta, Agustina (Amparo Noguera). “Ha sido entretenido, ha sido una súper bonita experiencia reencontrarse con el canal, o sea volver a grabar en TVN, donde había trabajado antes y donde además son buenos en lo que hacen”, comentó el actor a BioBioChile.

El actor dice estar encantado con su personaje y con sus compañeras de elenco, con quienes se lleva bastante bien, lo cual permitió que las tan comentadas escenas de desnudos no fueran un desafío complicado.

“Fueron escenas súper bien cuidadas, tampoco fue tanto. Fueron escenas muy tranquilas, donde no se vio nada, son un poco explícitas… pero fueron bien manejadas, para que tampoco se viera burdo“, explicó.

“Eso tampoco es el eje de la teleserie, no es una teleserie erótica, la escena se usó para instalar ciertas situaciones como las relaciones que tienen ciertos personajes en la teleserie, y bueno darle un poco de piel”, agregó.

El rating no lo es todo

Aunque hasta el momento Dime quién fue no ha conseguido la audiencia esperada, esto no significa que la gente no la vea, según el actor.

“Yo la verdad no entiendo la cuestión del rating, porque claro, el rating no está bien a nivel de puntos, pero uno en la calle siente que la gente ve la teleserie, porque uno también sabe cuando está en una teleserie que es mala o que no le va bien”, sentenció.

“Pero este no ha sido el caso. La gente me habla de la teleserie, me comenta. Además cuando uno no ha estado en teleserie durante un rato, la gente te vuelve a reconocer. En redes sociales también pasa lo mismo, en Twitter hemos sido varias veces trending topic y entonces me imagino que la gente la verá“, afirmó.

Pero Iñigo también es justo con la competencia. Aunque dice que no sigue Perdona Nuestros Pecados, sí vio un par de escenas de la producción de Mega. “El otro día ví una escena en Youtube, y era bonita y larga. Yo no veía ese tipo de escenas hace mucho tiempo y no sé si toda la novela es así o era particularmente esa escena, pero me gustó“, dijo.

“Los cabros lo están haciendo bien, porque cuando te dan el tiempo para poder desarrollar la emoción y el conflicto que pasa, es bacán. Lo que ví me gustó bastante. Así que bien por ellos también, encuentro que es increíble que les esté yendo bien y si es un buen producto tienen que demostrarlo”, explicó.

Sin embargo, el actor es bastante crítico con la situación actual de la TV. “Siento, a modo muy personal, que la televisión tiene que replantearse y aclarar qué es lo que quiere decir y hacer cada canal, más que copiarse mutuamente los programas, las teleseries y los guiones”.

Su pasión: el teatro

Pero no todo es televisión, Iñigo también está presentando un monólogo que lo ha apasionado. Hombre Con Pie Sobre Una Espalda de Niño es el nombre del montaje dirigido por Nelda Muray Prado y que se presenta en Taller Siglo XX (Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Recoleta).

“Es un monólogo que habla de un niño en la foto de su primera comunión, donde el tiempo se detiene en ese instante. Él empieza a relatar acontecimientos que ocurren en su vida, los cuales mezcla con la fantasía y con el déjame que está sobre su espalda”, contó el actor.

“Es un texto poético de Juan Claudio Burgos, y es una linda puesta en escena, muy simple con un texto conmovedor”, finalizó.



Las últimas funciones del montaje se realizarán este viernes y sábado a las 21:00 horas. Las reservas se pueden hacer escribiendo al correo ladramaticanacional@gmail.com