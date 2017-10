Fue en septiembre de 2007, que Canal 13 decidió lanzar la exitosa teleserie Lola, que contaba la historia de un hombre machista que era convertido en una mujer como castigo, razón por la que debió luchar en cambiar su personalidad, para poder recuperar su cuerpo.

Esta historia, que contó con las actuaciones estelares de Blanca Lewin, Gonzalo Valenzuela e Ingrid Cruz, tuvo la participación especial de Jorge Alberti, el actor puertorriqueño que dio vida a Eduardo ‘Lalo’ Padilla. Si bien en un principio su aparición era sólo en un par de episodios, tras el éxito de la teleserie, pasó a tener un rol protagónico en la ex estación católica.

En esos años, Alberti se convirtió en uno de los rostros favoritos del público. De hecho, en el Festival de Viña del Mar de 2008, el actor fue elegido como Rey Feo, arrasando con 80 votos en la elección, ganándole incluso a Felipe Camiroaga.

Tras el término de Lola, Canal 13 nuevamente apostó por este actor para protagonizar su nueve teleserie Don Amor, producción que llevó a todo elenco hasta Puerto Rico. Luego de terminar las grabaciones, Jorge decidió dejar Chile para seguir su carrera en México, donde continuó protagonizando distintas telenovelas.

10 años después de su paso por Chile, hoy el puertorriqueño ha vivido grandes cambios en su vida. Primero, formalizó su relación con Katia Parrilla, con quien había comenzado un romance justo antes de grabar Lola. En 2009, esta pareja decidió casarse.

Hoy tienen dos hijos, Isabella Mía de 7 años y Franco de 3. Estos pequeños se han convertido en lo más importante en la vida del actor. De hecho, cada vez que puede, comparte imágenes de ellos en su cuenta de Instagram @jorge_alberti.

Pero uno otro de los grandes cambios que ha tenido Jorge es en el plano físico, ya que comenzó a asistir con regularidad al gimnasio. De hecho, fue tanto su fanatismo por el deporte, que hoy luce una escultural figura: “Soy un adicto a los ejercicios porque me hacen bien, me dan energía, me liberan el estrés”, aseguró en sus redes sociales.

De hecho, la nueva figura de Alberti se pudo ver en el videoclip de la canción Te quiero pa’ mí del cantante Don Omar, en el que participó el año pasado y en donde interpretó a un sujeto alcohólico que golpeaba a su pareja.

Cabe destacar que Jorge sigue siendo un rostro frecuente en las teleseries latinas. El actor fue parte de las producciones La otra cara del alma y Hombre tenías que ser de la cadena de TV Azteca.

Sumado a esto, en los últimos años saltó a la pantalla grande, actuando en las películas Back to the beginning y The railroad.

Recordemos que Alberti también tuvo una destacada participación en el reality La Isla en 2015, donde logró llegar a la final, sin embargo, no pudo triunfar en esta etapa y sólo se quedó con el segundo lugar.

¿Tú recuerdas al protagonista de Lola, Jorge Alberti?