María José Quintanilla hoy se luce como una de las panelistas del matinal de Mucho Gusto, donde muestra todo su talento como cantante y como figura televisiva.

Por este motivo, es que es bueno recordar los inicios de la carrera en televisión de María José, que se inició hace más de 15 años cuando apareció en el extinto programa de talentos de Bravo, bravísimo de Canal 13 y luego en el reconocido Rojo, Fama Contrafama.

En este contexto, el matinal Muy Buenos Días decidió ir a preguntarle a las figuras de televisión cuál fue su primer sueldo en sus primeras apariciones en pantalla.

Lo sorprendente de esto, fue la respuesta de María José a los noteros del matinal, ya que aseguró que en su debut en la TV recibió un insólito pago que hasta hoy no puede olvidar. Sucede que antes de aparecer en Bravo, bravísimo, la ‘Coté’ apareció en el canal ETC TV donde tuvo una especial participación.

“Uno de mis primeros trabajos fue una participación en ETC TV. Me acuerdo que me pagaron con cereales. No me los pude comer todos y ahora no los puedo ver”, comentó entre risas la cantante, quien aseguró que no recibió dinero, sino que un módico canje con cajas de dulce cereal.

Fuera de bromas, luego María José aseguró que hoy ve este episodio con especial cariño y que hoy está feliz con el sueldo que gana: “Hoy ya me pagan con luquitas y bien, así que feliz”.

¿Qué te pareció esta notable anécdota de María José Quintanilla?